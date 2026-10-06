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秋天吹起微涼風，CoCo都可再玩水果新風味，這次鎖定酸甜爽脆、果香鮮明的富士蘋果自10月12日起全台CoCo都可正式推出「金蘋系列」，一次帶來兩款截然不同的新滋味「金蘋美式富士蘋果遇上職人嚴選現磨咖啡，果香與咖啡苦韻交織出迷人清新果咖好滋味；「金蘋烏龍」則以蘋果酸甜搭配21歲輕烏龍，喝得到飽滿蘋香與金燦烏龍茶湯的淡雅回甘，清順爽口，果香悠長。新品上市加碼！「金蘋美式」推出單杯特價50元上市優惠，街邊店(L)原價80元讓果咖控用甜甜價就能認識這位秋日新「蘋」友；每週一、週二還有「咖啡醒腦日」，臨櫃與線上平台-都可訂購買指定咖啡品項，即享同價位買一送一(折扣以原價計算)。延續CoCo都可持續發展的果咖風潮，全新「金蘋美式」將紅富士蘋果的酸甜果汁融入職人嚴選金獎現磨咖啡，熟悉的美式咖啡因此多了一層明亮、清新的水果香氣。入口時先是清爽撲鼻的蘋果香氣與酸甜果韻在舌尖展開，接著咖啡的醇香與微苦慢慢浮現，果香與咖啡彼此襯托，不厚重、不甜膩，整體喝起來輕盈俐落。早上需要一杯，或午後想把每天一成不變的黑咖啡換個口味，「金蘋美式」都多了一點水果系的爽朗感。不喝咖啡沒關係，茶控也有自己的秋日新「蘋」友。全新「金蘋烏龍」將富士蘋果酸甜滋味融入21歲輕烏龍，飽滿蘋果香與茶韻依序舒展，尾韻清新脫俗，水果甜酸感沒有搶走茶香，反而讓整杯喝起來更顯清爽乾淨，不膩口又耐喝。「金蘋烏龍」(街邊店(L)原價70元)，不管是午餐想解膩、午後嘴饞，或單純想喝一杯水果感十足的清爽手搖，都是秋日療癒新選擇。CoCo都可指出，此次「金蘋系列」上市門市為全台門市，惟部分門市不適用，實際販售品項及供應情形請依各店現場公告為準。