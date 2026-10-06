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當生活節奏與壓力讓人喘不過氣，如何為身心徹底「重置」？歐德集團攜手丹麥家具品牌 HAY，於台灣歐德總公司1樓特別規劃70坪大空間的沉浸式靜心場域，舉辦全台首場結合「歐德綠色床墊」、「HAY生活美學」與「銅鑼浴聲波療癒」的限量充電體驗活動！活動特別邀請受邀各大美學場域與頂級飯店的資深音療師Ashley（愛希）親自帶領，讓參與者在床墊的舒適支撐與純粹聲波共振中，展開一場深度的身心修復之旅。本次體驗全程不使用任何電子音響與擴音設備，完全仰賴受邀各大美學空間與飯店演出的資深音療師Ashley（愛希）以極富感染力與專業度的技巧，將銅鑼與頌缽交織出極具穿透力且溫柔的聲波。透過聲音震動穿透空間與身體，引導大腦波形逐漸放慢，讓參與者迅速進入深層冥想與放鬆狀態，有效釋放日常累積的緊繃與疲勞。除了純粹的聲音饗宴，歐德集團與 HAY 更發揮空間與家具設計專業，特別於現場導入「歐德綠色床墊」與「放鬆長枕」。床墊體驗區嚴選多款歐德綠色床墊，包含採用95%天然乳膠與蜂巢獨立筒等16款不同結構，提供被溫柔包覆且精準支撐的無重力感；長枕沉浸席則讓參與者能隨心抱持或躺臥，感受柔軟支撐與聲波共振帶來的雙重紓壓體驗。活動現場更展現極致的生活美學提案，同步陳列全台首發「HAY亞太區限定新色KNIT衣帽架」及最新秋冬系列產品。參與者在完成身心修復之餘，也能搶先體驗北歐設計家具的質感風采，讓靜心療癒延伸至居家生活的每一個角落。【活動資訊】⦁ 活動名稱：「聲波療癒」充電之旅⦁ 活動時間：第一場：2026年10月16日（五）13:30 - 15:30第二場：2026年10月17日（六）13:30 - 15:30⦁ 活動地點：新北市林口區文化一路一段84號1F⦁ 報名方式：專屬報名連結⦁ 現場專屬回饋：完成體驗即可享有專屬好禮2選1⦁ 領取歐德集團 NT$600 消費折抵券（可用於歐德商品）⦁ 享HAY商品9折優惠