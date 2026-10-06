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台中七期豪宅市場近期接連出現高價交易，「寶璽天讚」一戶以總價1.7億元成交，刷新社區總價紀錄，聯聚、寶輝等指標社區也有每坪突破百萬元的交易。房仲業者觀察，台股走高帶動部分高資產客群置產意願，但買氣仍集中於核心地段及稀有產品，尚非資金全面流向房市。台股5日大漲1236.3點，收在49712.04點，續創收盤新高，逼近5萬點關卡，高資產族群的資產配置動向受到關注。住商不動產七期南屯店協理黃盟翔表示，股市上漲除增加帳面資產，也可能讓原本已有換屋、置產規畫的買方提前進場，不過，買方對地段、品牌及產品條件仍有明顯選擇。依業者提供的最新實價登錄資料，「寶璽天讚」23樓C戶總面積207.3坪，以1.7億元成交，創下社區總價新高。該案由寶璽機構與日本日建設計團隊合作，位於七期市政中心，規畫百坪以上住宅，主打面南及大棟距條件。寶璽機構長期以豪宅及大坪數住宅為主要產品，此次再度於七期推出大型住宅案，並引進曾參與東京晴空塔、杜拜One Za’abeel等建築的日建設計團隊，將超高層建築設計經驗運用於住宅規畫。七期其他指標社區也陸續出現高價成交。「寶輝101 Theater South」24樓以6057萬元成交，扣除車位後每坪104.8萬元；「聯聚玉衡大廈」20樓總價7080萬元，扣除車位後每坪108.6萬元。「聯聚理安大廈」14樓兩戶則分別以1.19億元、1.23億元成交，扣除車位後每坪均為105.5萬元。新案供給方面，惠中路與市政北五路口的寶輝惠國段新案，基地約2200坪，總銷估約300億元；位於僑園大飯店原址的「遠雄夏綠蒂」，規畫25至38坪、2至3房產品，總銷約300億元。理和建設預計10月於朝貴路推出「青捻青」，規畫64戶、40至55坪住宅，每坪開價約88萬至98萬元。此外，豐邑集團規畫在市政路與惠中路推出53層「七期豐邑塔」，結合百貨與辦公空間，總銷約550億元；另一市政河南住宅案規畫兩棟45層住宅，總銷約400億元，兩案合計約950億元。黃盟翔認為，這波高價交易主要反映特定買方對七期核心地段及稀有住宅的需求，個別社區價格突破，仍須與整體市場買氣分開觀察。隨後續大型開發案陸續進場，成交量及買方接受度，將是觀察七期市場的重要指標。