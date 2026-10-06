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隨著醫美市場持續發展，消費者對療程自然度、個人化規劃及醫療安全的重視日益提高。優擎科技日前舉辦「2026海芙時光機．菁英高峰論壇暨全新品牌形象發布」，邀集產業夥伴、品牌代表及國際團隊參與，透過三場Master Class與焦點美學論壇，交流電音波相關技術、專業資訊及療程規劃觀點，品牌代言人蔡淑臻也現身活動，分享自己對於美與時間的看法。優擎科技總經理陳健宗出席活動並表示，面對醫美市場變化，品牌未來將持續關注專業需求、教育交流及消費者溝通，從專業資訊、品牌溝通到長期市場經營，深化醫療專業人員對相關技術的認識，同時提供完整資訊，協助消費者建立正確的醫美觀念。本次三場Master Class分別邀請杰膚美診所李杰年醫師、粹究美學診所楊仕安醫師，以及雅丰美膚診所、明洞美學診所陳昱璁醫師分享，從電音波相關技術、能量運用，到膚況管理與療程規劃等面向進行專業交流。李杰年醫師從專業角度分享電波相關技術與皮膚組織相關資訊，並探討療程規劃時應考量的不同因素。他表示，每個人的皮膚條件、狀態與需求有所差異，因此實際療程仍須經由醫師專業評估，依個別情況進行規劃。楊仕安醫師則聚焦醫美療程前後的膚況管理，分享相關照護觀念。他指出，不同療程及個人膚況所需要的照護方式可能有所不同，因此療程後的肌膚管理與相關產品選擇，也應依實際情況及專業建議進行。陳昱璁醫師則分享音波技術於不同組織深度的相關應用，以及醫師如何依個人臉部條件、皮膚狀態與需求進行療程規劃。他表示，醫美療程並非單純著眼於單一部位，而應在專業評估下，綜合考量整體輪廓、膚況及個人需求。隨後登場的焦點美學論壇，由蔡仁雨皮膚科診所蔡仁雨醫師攜手三位講師，從專業及實務經驗出發，就電音波療程規劃、不同技術應用，以及消費者常見問題進行交流。與會醫師表示，目前市場上的電音波相關設備及療程選擇多元，不同技術各有其特性，實際使用方式及相關規劃仍須由合格醫師依個人狀況進行專業判斷。民眾接受療程前，也應充分了解療程內容、可能風險、禁忌症及相關注意事項，再與醫師共同討論適合自己的規劃。活動另一焦點則是品牌代言人蔡淑臻現身。談到自己對「美」的看法，她表示，隨著不同人生階段，對美的理解也逐漸改變，相較於追求固定的外在標準，她現在更重視整體狀態與自然感，也希望面對鏡頭時仍能保留屬於自己的表情與特色。蔡淑臻分享，自己平時較關注下顎線條、眼周及臉部整體狀態，在接觸相關醫美資訊時，也相當重視與醫師之間的溝通，希望先了解自身條件與需求，再討論適合的規劃。她認為，美並沒有單一標準，找到適合自己的方式，並保有自然、自信的狀態更加重要。活動尾聲進行原廠講師認證頒授與合影。優擎科技表示，未來將持續投入專業教育與相關技術交流，從醫療專業、專業需求及消費者溝通等面向，推動產業資訊交流。主辦單位也提醒，電音波等醫美療程屬專業醫療行為，相關反應可能因個人條件而有所差異，並非所有人皆適合接受相關療程。民眾若有醫美需求，應選擇合法醫療機構，由合格醫師親自診察及評估，並充分了解療程內容、可能風險、禁忌症及注意事項後，再決定是否接受相關療程。