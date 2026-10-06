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逸祥近來模仿民進黨立委沈伯洋，沒想到受到網友攻擊，「國師」唐綺陽今（6）日出席少年料理選秀節目《料理少年王者之路》活動時感嘆，現在社會風氣敏感，民意澎湃，逸祥是受了無妄之災，與模仿一點關係都沒有，自己也不排斥與沈伯洋同台，「聽說他會算塔羅，滿吸引我的！」另外，蔡康永也因為參加沈伯洋公開活動被中國抵制，唐綺陽認為民主自由是最珍貴的，近距離參與、觀察公共議題都是合理的。蔡康永近來因現身沈伯洋造勢活動遭到中國網友撻伐，唐綺陽過去曾和蔡康永合作過，她認為台灣是民主社會，任何人想要近距離觀察、參與公共議題，都是很合理的，強調民主自由的珍貴。而逸祥前陣子也因為模仿沈伯洋被罵，唐綺陽更是心疼，直呼現在民意非常高漲，無關乎模仿得好壞，完全是無妄之災，她自己也不排斥與沈伯洋合作，「聽說他會算塔羅，滿吸引我的！很想讓他算一算。」但最終是否同台還是要交給公司安排，強調，「要聽大家的意見，客觀意見很重要！」