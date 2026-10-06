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10月8日寒露財運、運勢最旺生肖一次看

▲寒露開運可從家中玄關開始整理，把堆積的紙箱、鞋物及不再使用的物品移開，故障照明也應盡快修繕，潮濕鞋子則要保持乾燥。（示意圖／Gemini 製圖／NOWNEWS 監製）

寒露開運「收整」開運法 整理玄關迎接好氣場

▲寒露也可以整理帳目與各類單據，包括未申請的報帳、忘記取消的訂閱、保固文件，以及平時容易忽略的小額支出。（示意圖／記者潘毅攝）

節氣「寒露」即將在10月8日（週四）到來，當天威力彩也將開出2億頭獎，究竟哪些人能在寒露來臨後受到財神爺眷顧？對此，「易經理財專家」陶文點名，將迎接好財運。同時，命理專家柯柏成也分享，只要按照步驟整理居家環境，就有機會在入秋後迎接好運報到。「易經理財專家」陶文在飛碟聯播網節目《生活同樂會》中解析10月生肖運勢表示，10月8日寒露至11月7日立冬期間，屬於「太歲三合月」，也是檢視今年成果、規劃明年方向的重要時機。陶文指出，本月整體運勢屬於機會與謹慎並行，有人適合趁勢向前衝刺，也有人需要放慢腳步，重新調整步伐與財務規劃。能否把握機會並守住既有成果，將成為本月的重要關鍵。在最旺生肖方面，陶文點名屬虎、屬馬及屬蛇。屬虎者因三合星加持，才華與事業運同步走強，過去認為困難的任務，反而有機會成為突破契機；屬馬者則迎來機會月，若有新計畫、新合作或轉型想法，不妨勇敢承接；屬蛇者則有重新整理、再出發的契機，工作表現容易受到看見，人際與合作運勢也相當亮眼。民俗上，柯柏成指出，寒露是「收」的時節。農業時代到了這個階段，會將收成妥善處理，為下一個季節做好準備。因此，寒露的開運重點，就從「收整、安定、完成」開始。寒露開運可從家中玄關開始整理，把堆積的紙箱、鞋物及不再使用的物品移開，故障照明也應盡快修繕，潮濕鞋子則要保持乾燥。柯柏成指出，從居家風水觀點來看，入口若保持乾淨、明亮、通暢，進出時自然比較舒服，也象徵把雜亂與阻滯收拾乾淨，讓生活空間重新恢復秩序。寒露也可以整理帳目與各類單據，包括未申請的報帳、忘記取消的訂閱、保固文件，以及平時容易忽略的小額支出。柯柏成表示，秋收講究將成果妥善保存，延伸到生活上，就是把辛苦累積的收入管理好，並趁此機會盤點固定支出與零星消費，替接下來的生活留下餘裕，這也是一種惜福與安定。柯柏成表示，寒露另一個開運重點是「完成」，不必一次列出大量目標，只要挑一件拖了很久的事情著手即可，例如完成年初尚未完成的計畫、安排期待已久的小旅行，或兌現答應長輩的聚餐。柯柏成指出，有時讓人感覺不順的原因，是生活裡懸著太多尚未處理的事情。若能靜下心來，先完成一件懸念已久的事，就像解鎖一個關卡，也能重新找回生活節奏。