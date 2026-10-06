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藍營近來猛攻民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年的毒品論述，台北市長蔣萬安也加入戰局，孰料貼文卻反遭網友一片罵聲，24小時內湧入超過50萬則留言洗版，引發外界關注。不過，若單純比較政治人物臉書貼文的留言數，民進黨立委邱議瑩的紀錄更是驚人，曾一度狂灌126萬則，是蔣萬安此次風波的2倍。面對外界質疑聲浪，沈伯洋認為毒品防制政策可以討論，但政治攻防仍應建立在正確資訊上，避免讓家長與孩子產生誤解；蔣萬安3日晚間則發文表示，「我不是在製造恐慌，我是在示警危險；危險的不是反毒的一方，危險來自於模糊了毒品跟藥物的界線」，貼文發布後，留言數快速增加，短時間內突破數十萬則，24小時內更超過50萬則。不過，這波留言數也讓外界重新檢視過去政治人物的臉書留言紀錄，邱議瑩2018年因批評時任國民黨高雄市長參選人韓國瑜的「陪睡說」，引發嚴重爭議，遭大量網友湧入臉書洗版，留言數一路攀升，當時甚至出現網友號召持續留言，最高曾突破126萬則。如今，邱議瑩當年那篇貼文的留言數已經減少，目前可見約88萬則；而蔣萬安該文的留言數截至6日下午為止，已逼近61萬則，且還在持續增加當中，這場「留言大戰」也成為台北市長選戰中的另類焦點。