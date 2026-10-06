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台北市長蔣萬安近日為了毒品議題，和民進黨市長參選人沈伯洋槓上，如今沈伯洋又被翻出，2014年曾說大麻問題是要用合法化來解決，遭質疑支持大麻合法化。台北市長蔣萬安今（6）日直呼，對毒品零容忍，也要求沈伯洋清楚大方告訴大家，是否支持大麻合法化「Yes or No，很清楚」。沈伯洋2014年在臉書發文稱，「大麻背後真正的問題其實是需要用合法化解決的。用成癮性和犯罪性去討論，是治標不治本」；蔣萬安今表示，他的立場非常清楚，堅決反對毒品除罪化，對於毒品零容忍。蔣萬安要求沈伯洋好好、清楚大方地告訴大家，是否支持大麻合法化？Yes or No，很清楚；他想，立場清清楚楚跟民眾說明就好。至於針對毒品戒治，沈伯洋批評蔣萬安造謠又不道歉，現在不管是美沙冬還是所謂的針頭發放，其實都是藉由聯醫系統，然後到地方的藥局，這些都在社區，蔣萬安說，沈伯洋一直要把他當時的主張說成是已在推動的政策，那無法解釋他，為什麼要寫文章來批判臺灣政策？蔣萬安表示，這有兩種可能：第一種可能，是他完全沒有搞清楚臺灣的政策，那批評錯對象。所以他現在其實大可就說：「喔，我當時搞錯了，不了解臺灣的做法。」跟當時他批判的馬政府還有新北市政府道歉就好；第二種可能，是他當時的主張，發現不是絕大多數臺灣民眾可以認同、接受，而且國外絕大多數的例子都失敗，所以現在他要選舉，才把他當年的自己偷偷換成他所批判的對象。