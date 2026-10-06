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蔡康永近日因現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，引發中國網友抵制，中國品牌也火速切割。對此謝和弦妻子陳緗妮今（6）日發文聲援蔡康永，直言此事與政治立場無關，但她仍忍不住開嗆：「國民黨真的跟白癡沒什麼兩樣」，貼文一出立刻引發網友熱烈討論。陳緗妮在臉書寫下：「說實在的跟政治立場無關，但國民黨真的跟白癡沒什麼兩樣，言論自由賦予給共產思維的人真浪費。」並標註「聲援蔡康永」，態度相當鮮明。她的發文曝光後，留言區瞬間湧入大批網友，有人支持她敢講，也有人質疑她把特定政黨與言論自由綁在一起，論述過於簡化。陳緗妮則持續在留言區回應，強調自己要聲援的是蔡康永參與民主活動的自由。網紅陳沂也到陳緗妮貼文底下留言，指出言論自由就是能包容多元思想，尊重每一個和自己不同的人，「妳可以不認同，但必須尊重他們的存在，如果跟妳不一樣就想消滅，那叫做獨裁。」兩人隨後在留言區你來我往。陳緗妮表示，追求自由不分黨派，但質疑「現在的國民黨是嗎」，也強調自己原文其實是轉發時代力量王婉諭的內容，「我只覺得國民黨主席很扯。」陳沂則認為，聲援蔡康永應該是支持每個人表態的自由，而蔡康永目前是被中國拔代言，不是被國民黨封殺，雙方針對言論自由、政黨立場與共產思維一路辯論，讓留言區吵成一團。之後陳緗妮再度發文，強調自己「既不是藍也不是綠也不是白也不是紅」，和多數不懂政治的人一樣，只是好奇台灣的未來怎麼樣可以更好、台灣是不是一個國家、台灣有沒有自己的主權，以及人民可以怎麼守護自己的家園。她直言自己真的很支持蔡康永，希望透過他對政治人物的訪談，讓大家更清楚知道自己能怎麼做選擇。對於外界形容她「翻車」，陳緗妮也反問：「到底哪裡來的翻車可言？」整起風波起於蔡康永日前現身沈伯洋競選總部成立大會，被拍到坐在台下前排，手持「台北順起來」應援物揮舞，畫面曝光後迅速在中國社群發酵，引發中國網友抵制。蔡康永事後表示，自己只是想聽聽各方意見，經紀人也解釋，是因為考慮訪問台北市長候選人，才會前往了解。不過中國電動車品牌零跑汽車仍火速發聲明切割，強調蔡康永僅為過往合作內容參與藝人，並非代言人，已下線所有相關內容，並保留追究法律責任的權利。