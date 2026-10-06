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女星鄧紫棋今（6）日被爆料嫁為人妻，對象是交往八年的高富帥男友Mark Ngai，演藝圈好消息可不只鄧紫棋！靠著漫威電影《尚氣與十環傳奇》聞名世界的華裔男星劉思慕（Simu Liu），也跟交往4年的台裔女友Allison Hsu上週在巴黎完婚，喜訊讓粉絲紛紛獻上祝福。劉思慕與Allison Hsu於2022年11月公開戀情，兩人交往期間經常一起旅行，還一起出席電影活動，劉思慕也會在社群大方放閃，表示女友的存在對自己帶來很大影響。Allison Hsu本身也不是普通人，她任職於新視鏡唱片，擔任數位行銷副總裁，工作內容跟演藝圈有著密切關係，兩人一位是漫威男星、一位是音樂界菁英，完全是高學歷、門當戶對的戀情。2025年5月，劉思慕在巴黎向Allison求婚，兩人還在巴黎鐵塔前留下超大鑽戒照，更狂的是，因為Allison是泰勒絲的忠實粉絲，劉思慕特別聯繫泰勒絲團隊，希望偶像能幫忙錄一段短短的祝福影片，想不到結果真的收到影片，說是兩人的媒人也不為過。值得一提的是，香港華語天後鄧紫棋，經歷了三年的世界巡迴演唱會《I AM GLORIA》，昨日在深圳完成最後一場演唱會後，今日被爆料跟交往8年的男友Mark Ngai，早在紐約低調登記結婚。針對鄧紫棋婚訊，經紀公司回應：「藝人的私生活，沒有回應。」