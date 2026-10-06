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知名主廚詹姆士（鄭堅克）日前與前經紀人丘秀珠爆出糾紛，涉嫌假驗資被檢方依照《公司法》起訴，被判處有期徒刑5月、緩刑2年，需支付國庫12萬元，詹姆士今（6）日出席節目《料理少年王者之路》記者會，心情看起來平復許多，也透露已經達成和解，不用再出庭了，更感謝好友曾國城都會陪他聊天，分散他的注意力。詹姆士今在記者會上被問到官司一事，他透露罰款還沒繳，只有收到公文，好友曾國城也一路相伴，陪他聊天舒緩心情，只是經此一事，會不會對研發產品有陰影？他表示倒不至於，如果節目中的參賽者有新產品想做，還是會幫忙研發。至於和前經紀人丘秀珠的關係，詹姆士感嘆，丘秀珠不僅是工作夥伴，還是提攜、照顧他的好大姐，陪伴他走過很多時刻，這些一起打拚的點滴，不會因為爭議被抹去，但也因為曾經要好，在後來表述過程互相傷害，也格外難過，如今達成和解，希望未來不再互相指責，也祝福對方一切順利。詹姆士（本名鄭堅克）因2016年成立「詹醬有限公司」時，涉嫌以借款200萬元完成驗資，遭依違反《公司法》、《商業會計法》等罪嫌起訴。士林地院2026年8月20日首度開庭，他親自現身應訊，並在YouTube發布影片，完整說明事件始末，他表示願意接受司法判決，並提到這年多來經常收到律師函，因為害怕外界眼光一度不敢出門，甚至家中門鈴響起都會感到緊張。