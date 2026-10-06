我是廣告 請繼續往下閱讀

中國兩度致函施壓 要求州長反對設處

台積電投資帶動台灣人移居 醫院增設中文服務

台灣駐鳳凰城辦事處5日正式揭牌，成為台灣在美國第14個辦事處，亞利桑那州州長郝愷悌（Katie Hobbs，另譯霍布斯）與外交部長林佳龍共同出席。不過，美聯社披露，中國駐洛杉磯總領事館先前曾兩度致函郝愷悌，要求她反對台灣設立辦事處，但未能阻止辦事處成立。根據美聯社報導，郝愷悌在揭牌典禮上強調亞利桑那州與台灣的緊密關係，表示「亞利桑那州每一位民選官員，都應該展現支持亞利桑那與台灣夥伴關係所需要的勇氣」。隨著雙方經濟合作持續成長，州政府也將動員所有可用資源，協助台灣企業在當地擴大投資。根據郝愷悌辦公室提供給美聯社的文件，台灣今年7月宣布成立駐鳳凰城辦事處後，中國駐洛杉磯總領事館分別在7月3日及8月21日兩度致函郝愷悌，要求她反對台灣設處。中方在7月的信函中要求郝愷悌「拒絕台灣當局的企圖」，並阻止所謂「傷害中國與亞利桑那州友誼及合作的政治伎倆」，8月再次重申相同立場。相關信函最早由鳳凰城廣播電台KJZZ披露。中國駐美大使館發言人劉暢5日也回應，中國「堅決反對」台灣與美國進行任何形式的官方往來，包括美國聯邦及州政府層級。台灣近年在亞利桑那州的經濟影響力快速增加，其中又以台積電在鳳凰城的半導體投資最受矚目。台積電先前承諾再投入1000億美元擴大當地營運，使其在鳳凰城的總投資金額達到2650億美元，成為美國史上規模最大的外國直接投資案。前立委、華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁表示，目前約有500名台灣工程師在亞利桑那州協助台積電提高產能。隨著台積電及相關供應鏈進駐，當地台灣人口也持續增加。鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego，另譯：蓋蕾歌）形容，當地台灣社群甚至出現一波「嬰兒潮」，部分醫院產房已開始提供中文服務。新成立的駐鳳凰城辦事處除了服務當地日益增加的台灣僑民，也將進一步推動台美科技合作，尤其聚焦半導體產業。在台積電大舉投資帶動下，亞利桑那州已成為台美科技及經貿合作的重要據點之一。