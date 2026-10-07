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寒露2026星座運勢Top 5出爐！獅子座貴人旺、水瓶座迎轉機

第1名：獅子座

第2名：水瓶座

▲水瓶座工作上可能出現新的發展，適合重新調整人生方向，不必過度在意他人眼光。（圖／記者陳明中攝）

第3名：摩羯座

第4名：天蠍座

第5名：處女座

▲處女座要留意過度挑剔，合作時可靠性比表面完美更重要。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

10月8日周四將迎來24節氣「寒露」，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，接下來16天受到木星、太陽、土星、火星及水星影響較為明顯，若上升、太陽或月亮落在獅子、水瓶、摩羯、天蠍及處女等5星座，將更容易感受到環境變化，有機會在年底前搶得先機。不過，邱彥龍也提醒，木星進入獅子雖帶來貴人、合作與資源，但金星逆行天蠍、土星逆行牡羊同時存在，越是看似難得的機會，越需要看清利益關係與人心，保留退路才能把壓力轉化為事業與財運上的助力。寒露期間，獅子座受到木星助力，工作與人際上的資源明顯增加，合作、客戶、業績及人脈都有放大的趨勢，也比較容易碰上願意提供協助的貴人。這段時間很適合獅子座主動談合作、爭取訂單或增加曝光，不過受到凶星計都影響，也要避免因為受到他人肯定就過度膨脹。畢竟「機會在人，但最大的考驗也在人」，與其單打獨鬥，更重要的是判斷合作對象是否值得信任。對水瓶座而言，寒露像是重新拿回生活主導權的階段。工作上可能出現新的發展方向，也適合重新檢視自己的形象、品牌定位、生活模式，甚至嘗試過去一直不敢跨出的那一步。不過，冥王星逆行也可能讓水瓶重新碰觸過去的壓力或內心傷口。真正需要突破的，未必是眼前的環境，而是對他人眼光的過度在意。放下這層束縛後，反而更容易找到自己的節奏。寒露對摩羯座而言，人脈、團隊以及長期布局會成為重要突破口。工作上可能有人主動帶來資源、客戶或合作機會，甚至原本不起眼的人脈，也可能在此時意外發揮作用，成為新的發展管道。感情方面，摩羯則容易開始思考長期承諾。不過邱彥龍提醒，別把所有責任都攬到自己身上，摩羯的好運並非突然降臨，而是過去累積的信用、人脈與努力逐漸開始得到回報。寒露期間，天蠍座的觀察與判斷能力特別突出，適合處理研究、談判、法律問題、海外發展、進修，以及需要大量資訊分析的工作。你可能比其他人更早察覺問題所在，也能從複雜訊息中抓到關鍵。但要注意的是，過去的人事物可能再次出現，包括舊愛、舊合作關係或未處理完的問題。邱彥龍提醒，無論是自己的秘密還是別人的私事，都不要輕易說出口；直覺可以參考，但涉及重要決定時，最終仍應以實際證據判斷。處女座在寒露期間對人際互動格外敏感，可能接觸到重要客戶或合作對象，感情上也有機會遇到需要認真面對的人。由於擅長觀察細節，處女座在談合作時具有優勢，更容易發現對方沒有注意到的地方。然而，太過敏銳也可能變成負擔，容易因為過度分析而挑剔別人，甚至把事情想得太複雜。邱彥龍建議，不必急著尋找看起來最完美的合作對象，可靠與否才是長期合作的關鍵，能不能走得久，比第一眼是否完美更重要。