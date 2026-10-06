今年春季動畫化的百合作品《上伊那牡丹，醉姿如百合》要在台灣辦展了！台灣虎之穴宣布，漫畫作者塀的「海外首次個展」將於10月13日至23日在臺灣漫畫基地登場，不只會展出彩色插畫、珍貴線稿與最終原稿，塀本人也確定來台，10月18日舉辦簽名會，預計抽出100名粉絲參加；沒抽到也還有機會把老師的親筆簽名色紙帶回家。
《上伊那牡丹》在演什麼？喝酒喝出微醺百合戀愛
《上伊那牡丹，醉姿如百合》由日本漫畫家塀創作，2019年開始連載，故事描述升上大學的上伊那牡丹住進女子宿舍後，認識舍監礪波伊吹以及不同個性的女孩們。作品把日本酒、威士忌、葡萄酒等「喝酒日常」融入青春故事，女孩們一邊喝酒、散步、聊天，一邊拉近彼此距離，牡丹與伊吹之間也逐漸產生特別的情感。漫畫於今年春季改編成電視動畫，共播出12集。
這次「上伊那牡丹 醉姿如百合―塀・海外初個展 in TAIWAN」也是塀首次在海外舉辦個展，展期自10月13日至23日，地點就在台北的臺灣漫畫基地，開放時間為上午11時至晚間8時，每週一休館。現場除了能看到彩圖，還會把作品繪製時的線稿與最終原稿一起展出，讓粉絲直接比較漫畫從草稿一路完成的模樣，展覽現場也開放攝影。
作者塀10月18日親自來台！簽名會抽100名粉絲
更大的亮點是塀本人也要來台灣，簽名會預計10月18日下午1時至4時舉行，活動將抽出100名參加者。即日起至10月10日晚間11時59分前，在台灣虎之穴網路商店預約指定畫展商品，每消費滿1000元即可獲得1張簽名會資格抽獎券；虎之穴台北店則可於10月12日前預約複製原畫或壓克力板，同樣每滿1000元獲得1張，而且可以累計。取得抽獎券後，不要忘記在10月12日晚間11時59分前上網完成登記，10月13日公布抽選結果。
如果到時候沒有抽到簽名會也別急著哭，10月13日至23日展覽期間，在會場購買相關商品或預約複製原畫、壓克力板，每滿500元還能拿到「塀老師親筆簽名色紙抽獎券」，預計抽出20名幸運粉絲。周邊部分則有掛軸、一卡通、壓克力立牌、拍立得卡、防水貼紙等商品，甚至配合作品「喝酒」主題推出玻璃酒杯與開瓶器。
🟡「上伊那牡丹 醉姿如百合―塀・海外初個展 in TAIWAN」活動資訊
📌日期：10月13日至23日（每週一休館）
📌時間：11:00～20:00
📌地點：臺灣漫畫基地（台北市大同區華陰街36、38號）
📌塀簽名會：10月18日13時至16時舉行，簽名會期間展覽暫停開放。
📌相關周邊可至台灣虎之穴網路商店查看
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《上伊那牡丹，醉姿如百合》由日本漫畫家塀創作，2019年開始連載，故事描述升上大學的上伊那牡丹住進女子宿舍後，認識舍監礪波伊吹以及不同個性的女孩們。作品把日本酒、威士忌、葡萄酒等「喝酒日常」融入青春故事，女孩們一邊喝酒、散步、聊天，一邊拉近彼此距離，牡丹與伊吹之間也逐漸產生特別的情感。漫畫於今年春季改編成電視動畫，共播出12集。
這次「上伊那牡丹 醉姿如百合―塀・海外初個展 in TAIWAN」也是塀首次在海外舉辦個展，展期自10月13日至23日，地點就在台北的臺灣漫畫基地，開放時間為上午11時至晚間8時，每週一休館。現場除了能看到彩圖，還會把作品繪製時的線稿與最終原稿一起展出，讓粉絲直接比較漫畫從草稿一路完成的模樣，展覽現場也開放攝影。
更大的亮點是塀本人也要來台灣，簽名會預計10月18日下午1時至4時舉行，活動將抽出100名參加者。即日起至10月10日晚間11時59分前，在台灣虎之穴網路商店預約指定畫展商品，每消費滿1000元即可獲得1張簽名會資格抽獎券；虎之穴台北店則可於10月12日前預約複製原畫或壓克力板，同樣每滿1000元獲得1張，而且可以累計。取得抽獎券後，不要忘記在10月12日晚間11時59分前上網完成登記，10月13日公布抽選結果。
如果到時候沒有抽到簽名會也別急著哭，10月13日至23日展覽期間，在會場購買相關商品或預約複製原畫、壓克力板，每滿500元還能拿到「塀老師親筆簽名色紙抽獎券」，預計抽出20名幸運粉絲。周邊部分則有掛軸、一卡通、壓克力立牌、拍立得卡、防水貼紙等商品，甚至配合作品「喝酒」主題推出玻璃酒杯與開瓶器。
📌日期：10月13日至23日（每週一休館）
📌時間：11:00～20:00
📌地點：臺灣漫畫基地（台北市大同區華陰街36、38號）
📌塀簽名會：10月18日13時至16時舉行，簽名會期間展覽暫停開放。
📌相關周邊可至台灣虎之穴網路商店查看