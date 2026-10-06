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我國1953年後未再有鼠疫病例 為第一類法定傳染病

近日有外媒報導，俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克州2日報告1例不明原因的肺炎死亡病例。患者為伊爾庫茨克防疫研究所28歲的女性實驗室技術人員，傳出疑似鼠疫。但經官方機構聲明，目前接觸者僅檢出2例新冠、2例鼻病毒感染。我國疾管署表示，已向俄羅斯相關窗口詢問釐清當地疫情狀況及跨國傳播風險。俄羅斯西伯利亞地區一間實驗室傳出發生技術人員疑感染肺鼠疫死亡。疾管署今（6）日說明，該例不明原因肺炎死亡病例檢體擴大檢驗後，未發現與其職務相關的特殊微生物。俄羅斯生物安全專家委員會證實，該實驗室未發生病原體外洩意外。俄方已針對所有接觸者進行廣泛採檢與住院隔離觀察，目前僅檢出2例新冠及2例鼻病毒感染，未發現其他特殊傳染病病原體，且相關接觸者並無異常症狀。疾管署提到，目前當地一般民眾呼吸道疾病發病率仍處於歷年季節性正常範圍。相關資訊仍待釐清。WHO發言人表示，該事件對一般大眾公共衛生風險為低。疾管署說明，已於10月5日向俄羅斯國際衛生條例窗口詢問事件詳細資訊，以釐清當地疫情狀況及跨國傳播風險，也已於今（6）日函詢WHO有關此次個案事件相關疫情資訊。疾管署說明，我國自1953年後未再出現鼠疫病例。國際疫情部分，依據WHO資料顯示，2019至2025年全球有10國曾報告3860例鼠疫疑似病例，其中2646例為確定病例，並造成423例死亡，疑似病例致死率11%，約98%的確定病例報告於剛果民主共和國及馬達加斯加，另中國報告19例確定病例，蒙古報告17例確定病例。疾管署指出，鼠疫為第一類法定傳染病，應24小時內完成通報，並就地收治隔離及儘早接受適當抗生素治療，治療鼠疫的首選藥物Aminoglycoside類與fluoroquinolone類為國內臨床醫療常備且供應穩定抗生素藥物，可供確診治療與暴露後預防性投藥之用。我國因應新興傳染病防疫整備，已建置相關檢驗量能並建立傳染病防治醫療網等，另與北榮、台大及成大醫院等3家醫學中心合作，設置特殊病原科技照護示範中心，組成專責團隊，進行照護區域各項軟硬體設施效能提升，導入智慧醫療技術及建立標準化照護模式，隨時可提供各級隔離醫院專業技術指導，並具備提供傳染性強或原因不明之嚴重急性或新興傳染病病人之完整醫療照護服務。針對此次國際鼠疫事件，疾管署強調，除了持續密切監測國內外疫情發展外，在機場、港埠可加強發燒篩檢及航空器及船舶檢疫措施，並以多元宣導管道籲請出入境旅客注意國際疫情與自身防護。