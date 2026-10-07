由獨立遊戲開發商GOOD FUN CORPORATION發行的《HUNGER》，是一款主打PvPvE玩法的生存撤離動作角色扮演遊戲，官方日前宣布，將在10月19日到26日於Steam 平台開放Playtest封測，有興趣的玩家可以到Steam商店頁面申請測試資格。
搜刮、生存緊張感 怪物、玩家都是對手
《HUNGER》將探索、搜刮、求生的緊張刺激感與角色扮演養成相結合，玩家將置身於爆發未知細菌疫病、文明崩解的拿破崙時代歐洲，單人或組成最多3人小隊，踏入充滿異變怪物的危險區域進行探索與搜刮。面對殘暴的怪物與其他居心叵測的倖存者，唯有成功撤離才能將珍貴物資帶回據點。
玩家將穿梭於森林、村莊、修道院、城塞與礦坑等多樣化地圖，在這些被疫病籠罩的區域中，不僅徘徊著無數因細菌變異而成的可怕怪物，還有其他同樣為了爭奪物資而不擇手段的倖存玩家。
超過40種特色武器 百種天賦打造專屬角色
遊戲提供超過40種特色武器，包含拿破崙時代經典的燧發槍、步槍、手槍，以及實驗性的玻璃炸彈等遠程裝備，當子彈傾瀉殆盡或敵影逼近時，玩家可隨時切換大斧、釘頭錘等冷兵器展開血腥的近身肉搏，結合動作切削與精準射擊，每一次交鋒都是對反應與戰術的極限考驗。
遊戲有豐富技能天賦樹，提供超過100種天賦以及獨特的主動、被動、戰術與絕招技能，玩家可根據喜好打造多樣化配點。《HUNGER》目前發售時間未定，不過官方表示，將在10月19日到26日於Steam 平台開放Playtest封測，有興趣的玩家可到Steam商店頁面申請測試資格。
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《HUNGER》將探索、搜刮、求生的緊張刺激感與角色扮演養成相結合，玩家將置身於爆發未知細菌疫病、文明崩解的拿破崙時代歐洲，單人或組成最多3人小隊，踏入充滿異變怪物的危險區域進行探索與搜刮。面對殘暴的怪物與其他居心叵測的倖存者，唯有成功撤離才能將珍貴物資帶回據點。
玩家將穿梭於森林、村莊、修道院、城塞與礦坑等多樣化地圖，在這些被疫病籠罩的區域中，不僅徘徊著無數因細菌變異而成的可怕怪物，還有其他同樣為了爭奪物資而不擇手段的倖存玩家。
遊戲提供超過40種特色武器，包含拿破崙時代經典的燧發槍、步槍、手槍，以及實驗性的玻璃炸彈等遠程裝備，當子彈傾瀉殆盡或敵影逼近時，玩家可隨時切換大斧、釘頭錘等冷兵器展開血腥的近身肉搏，結合動作切削與精準射擊，每一次交鋒都是對反應與戰術的極限考驗。
遊戲有豐富技能天賦樹，提供超過100種天賦以及獨特的主動、被動、戰術與絕招技能，玩家可根據喜好打造多樣化配點。《HUNGER》目前發售時間未定，不過官方表示，將在10月19日到26日於Steam 平台開放Playtest封測，有興趣的玩家可到Steam商店頁面申請測試資格。