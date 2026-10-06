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▲歐力士近年持續觀察台灣青棒潛力股，除張乙安外，也鎖定秀峰高中右投許宸緯。（圖／中華棒協提供）

台灣青棒旅外潮可能再添新成員。本屆U18亞青棒球錦標賽表現出色的中華隊隊長張乙安，高中畢業後原本就以旅外為首要目標，如今傳出日職歐力士猛牛已與他接近簽下育成合約。若雙方正式完成簽約，張乙安將追隨穀保家商學長陳睦衡腳步，成為歐力士體系一員。據了解，歐力士同時也鎖定秀峰高中畢業右投許宸緯，兩名台灣高中潛力股都有機會赴日挑戰。張乙安是近年台灣青棒備受關注的投打二刀流好手，出身穀保家商，右投右打，守備位置以投手、內野手為主。根據台灣棒球維基館資料，他最快球速曾來到149公里，並具備變速球、指叉球等球路。張乙安今年玉山盃期間就曾表態，高中木棒聯賽後大致確定不投入中職選秀，而是把目標放在旅外；當時他也提到，若旅外合約尚未確定，會先到成棒隊磨練。他本屆木棒聯賽與王貞治盃青棒賽都曾單項賽事敲出5轟，展現長打火力。本屆U18亞青，張乙安主要以打者身分出賽，6戰合計打擊率高達4成44，是中華隊打線最穩定的核心之一。首戰面對南韓，張乙安就在1局下敲出三壘安打，也是中華隊該役僅有的3支安打之一。張乙安在亞青期間另一個受到注意的橋段，是他面對南韓王牌左投河弦丞仍能敲出長打。河弦丞身高195公分、最快球速超過152公里，被視為韓國本屆最具話題性的高中左投，甚至曾傳出拒絕洋基300萬美元簽約金，選擇先投入韓職發展。賽後兩人也出現有趣互動。張乙安曾談到河弦丞的球路，認為「沒有想像中難打」，後續河弦丞得知後主動和他搭話，這段交流也成為本屆亞青場外話題之一。歐力士近年對台灣年輕投手並不陌生。張乙安的穀保學長陳睦衡，2024年以育成合約加盟歐力士，當時簽約金推定達7500萬日圓，遠高於一般育成合約行情。陳睦衡今年也迎來突破，7月底正式從育成選手升格為支配下選手，對後續想循日職育成路線挑戰的台灣年輕球員來說，無疑是一個具體範本。除了張乙安之外，歐力士也傳出鎖定秀峰高中畢業右投許宸緯。許宸緯身高183公分、體重約70公斤，身材仍有成長空間，最快球速曾被測得150公里。以日職球團角度來看，這類高中畢業、球速已有一定水準、但體格與控球仍可雕琢的投手，正是育成合約常見的投資型素材。目前張乙安原本名列11月U23世界盃中華培訓隊，不過若與歐力士順利完成簽約並赴日報到，是否繼續參與本屆U23，恐怕也將重新評估。另一方面，與張乙安同屆、平鎮高中畢業的投手蔡辰瀧，同樣以旅外為目標。據傳已有美聯球團提出報價，簽約金接近30萬美元，也有望在近期確定下一步。若張乙安、許宸緯、蔡辰瀧陸續旅外成功，台灣青棒今年休季有機會再掀一波高中畢業即挑戰海外職棒的熱潮。