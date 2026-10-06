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美國聯邦調查局（FBI）4日逮捕到一名涉嫌替中國政府監控台灣總統賴清德兒子的34歲中國女子張婉瑩（Wanying "Heather" Zhang），張女從事房地產行業，接受中國官員指使至賴清德兒子住處周遭監控，張女5日在洛杉磯聯邦法院出庭仍不認罪。FBI 探員在調查搜索過程中，亦搜索了她位於加州爾灣（Irvine）高檔郊區的住宅，她的前鄰居也對張女年紀輕輕就能在高檔地段買房感到有些驚訝。根據CBS報導，現年 34 歲的加州橘郡房產經紀人張婉瑩，出庭時神情平靜。她身穿合身的白色拉鍊外套、運動褲與白色球鞋，手腳皆戴著手銬腳鐐。美國聯邦調查局（FBI）於週日在洛杉磯國際機場將張女逮捕，當時她正準備登機飛往中國上海。在庭上，她僅回答確認自己的姓名，並表示理解對其未登記擔任中國政府代理人的指控罪名，但並未提出認罪或不認罪答辯，法官裁定繼續羈押，案件延至7日再開庭。張女的丈夫Edric Ding在律師羅里（Elaine Lori）的陪同下，於旁聽席觀看審理過程。羅里與丁男在法院內拒絕發表評論；聽證會後兩人步行前往車庫時，面對記者提問亦全程保持沉默。由洛杉磯 FBI 反情報小組成員向聯邦法院提起的刑事起訴書指出，張女及其一名同夥涉嫌於 2025 年 9 月前往西雅圖，並在一戶台灣高層官員家屬位於郊區的住宅附近拍照。監視目標為台灣總統賴清德之子賴廷與。在其中一次對話中，張女涉嫌於西雅圖監視當天傳簡訊給疑似中國政府的上線，並提到「看到他了。年輕男性。就是年輕的那位」，以及「我正在錄影」；同時，賴廷與鄰居的安全監控畫面顯示，張女在當晚賴廷與跟妻子及孩子返家時，出現「似乎在拍攝」總統之子一家人的動作。除了在週日逮捕張女外，FBI 探員亦搜索了她位於加州爾灣（Irvine）高檔郊區的住宅。該社區一名居民表示，週日上午看到約 10 名 FBI 探員搜索張女的住處。「有幾個人坐在車庫裡的桌子旁，連站在門口戒備的人都戴著手套。他們告訴我們正在進行搜索。」報導提到，房產紀錄顯示，張女於 6 月以 600 萬美元賣掉距離目前這棟房約一英里外面積 6,030 平方英呎（約 169 坪）且擁有 6 間臥室的豪宅後，似乎一直在目前所租的這棟房。一名前鄰居表示，對於這對年輕的房產經紀人夫婦能買得起如此昂貴的房產感到意外。這名前鄰居提到，她自我介紹叫 Heather，對她的印象友善。「通常這裡的住戶年紀稍微大一點，因為房價介於 300 萬到 1000 萬美元之間。但他們非常年輕，他們做了很多裝修，即使房子幾乎是全新建造的，他們還是改動了非常多地方。」鄰居補充說，「兩年後，他們賣出的價格只比買入價高一點點。花了那麼多錢裝修最後卻虧本賣，這根本說不通。」美國司法部指控，張女於 2025 年 6 月至 2025 年 9 月期間擔任未登記的中國政府代理人，並於 2025 年 6 月赴華期間與北京官員策劃了這起監視任務。FBI 反情報與間諜部助理局長羅扎夫斯基（Roman Rozhavsky）在週一發布的聲明中表示，本案的起訴書揭露了一起由中國政府主導的公然陰謀，意圖在美國本土對台灣政府官員的近親進行秘密監視任務，張婉瑩因涉嫌擔任未登記的中國政府代理人而被捕，這表明了中國專制政權為了實現其目標會採取多麼激進的手段。然而，本案也展現了 FBI 堅定不移的決心，將捍衛民主盟友的主權，並打擊中國政府以及任何外國敵對勢力，在美國國內實施跨境鎮壓的一切企圖。