我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王世堅今（6）日於立法院質詢時，贈送行政院長卓榮泰一副「弓箭」，希望能為台灣射出「卓揆三箭」，包括成立主權基金、成立亞太資產管理中心，以及結合輝達厚植AI產業；卓揆則回應，希望行政、立法兩院，能拿同一把弓箭，射同一個靶，若靶心一樣，目標就是一樣。王世堅下午在質詢時表示，今天帶「弓箭」送給卓榮泰，有兩大意義，第一，理解執政、施政就像「拉弓射箭」，力道要恰到好處；第二，希望能為台灣射出「卓揆三箭」，就像日本「安倍三箭」一樣。王世堅提到，新的會期開始，跟在野黨的溝通非常重要，明年度預算、追加預算等，要像拉弓射箭一樣，力道要恰到好處，「弓」就像政治手段，「箭」就像資源預算，弓拉得太鬆沒有力量，施政無力；拉得太緊，斷掉了，那就一事無成，所以要拉得恰到好處。王世堅說，希望在新的會期，卓揆能再度拿出像剛就任時的熱情，為台灣射出像日本安倍晉三的三箭，尤其是台灣經濟實力最強盛的時候，把握這個時機，射出這三箭，包含成立主權基金，進軍世界、建立亞太資產管理中心；第三箭，結合輝達，厚植AI產業。卓榮泰收下弓箭表示，感謝王世堅的期許與三隻箭的含義，他希望行政、立法兩院，能拿同一把弓箭，射同一個靶，若靶心一樣，目標就是一樣，力道只有行政院來射都不夠，「行政院、立法院射同一把箭、射向同樣的靶，讓台灣更進步」。卓榮泰補充，政府已盡力讓輝達留在台灣，成為台灣產業動力的一部分，而亞太資產管理中心在高雄有示範的場域，相當的成功，他正想把它複製到其他地方去；至於主權基金，是政府現在緊鑼密鼓在籌備的一項，請委員支持。