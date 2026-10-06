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2026年10月6日，台灣新竹──聯發科技攜手子公司達發科技，於Network X 2026展示新一代固網與無線寬頻連網技術，打造涵蓋Wi-Fi、5G CPE及PON的完整連網方案，支援新興AI應用與服務。聯發科技長期深耕台灣並與網通產業生態系緊密合作，也是全球率先推動Wi-Fi 8技術發展與商用化的廠商之一。此次聯發科技展出新一代企業級Wi-Fi 8技術，以及專為AI應用打造的Filogic 8800高效能三頻旗艦路由器平台。相較過去著重單一設備峰值速度，聯發科技此次將重點放在真實網路環境下的整體使用體驗。由於家庭與企業網路不可能在短時間內全面汰換既有設備，Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7及最新Wi-Fi 8裝置勢必長期共存。Filogic 8800透過跨世代網路最佳化、AI動態節能及AI智慧網路診斷技術，即使處於新舊設備混合連線環境，整體系統吞吐量最高可提升近100%，系統功耗最高則可降低50%。此次方案也入圍Network X Awards 2026「Best Indoor Connectivity Solution」，展現聯發科技將Wi-Fi 8從新世代技術規格進一步轉化為實際網路體驗的成果。隨著Wi-Fi 7逐步成為企業與電信級網路的重要基礎，市場需求已從追求峰值速率，進一步轉向整體系統效能、可靠度，以及不同世代設備間的互通能力。聯發科技指出，家庭與企業網路不可能在短時間內全面汰換既有設備，因此Wi-Fi 5、Wi-Fi 6、Wi-Fi 7與Wi-Fi 8裝置將長期共存。Wi-Fi 8的價值不只是讓新設備速度更快，更重要的是在新舊設備同時連線的真實環境中，提升整體網路效率、穩定性與使用體驗。聯發科技憑藉率先投入Wi-Fi 8技術研發，以及長期與台灣網通產業生態系合作所累積的系統與產品經驗，進一步將Wi-Fi 8技術延伸至跨世代互通及實際商用部署，讓新技術即使面對大量既有Wi-Fi 5、6、7設備，仍能發揮頻譜效率與網路效能。聯發科技副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，聯發科技是全球率先推動Wi-Fi 8技術創新與商用化的領導廠商，Wi-Fi 8不只是速度提升，更代表連網體驗邁向智慧、可靠與高效的新階段。他指出，聯發科技持續透過跨世代互通、AI節能與AI智慧網路診斷等技術強化Wi-Fi平台，讓不同世代裝置都能獲得更好的連線體驗。同時，聯發科技也與子公司達發科技緊密合作，透過「大小平台、分工合作」策略，攜手全球生態系夥伴，加速下一代連網技術落地，為電信業者、企業與消費者創造長期價值。在跨世代互通方面，MediaTek DSO+可突破傳統DSO在舊世代Client占用Primary Subband（主要子頻段）時的限制，將動態頻寬配置延伸至異質網路。根據混合世代測試結果，整體系統吞吐量最高可提升近100%。MediaTek NPCA+則可讓Wi-Fi 8 AP動態切換主頻道，以避開網路壅塞，同時維持與Wi-Fi 7、Wi-Fi 6 Client的完整相容性。在高密度且網路重疊的環境中，網路吞吐量可提升約80%。除了提升網路效能，聯發科技也將AI導入能源管理與網路維運。AI輔助節能技術可依據使用者行為及流量模式動態調整傳輸功率，在一般工作負載下可降低33%功耗；進一步關閉未使用頻段後，整體功耗最高可降低50%，同時維持網路效能。針對電信業者日常維運需求，AI智慧網路診斷則可協助縮短故障排除時間，將原本約2至4小時的MTTR（Mean Time To Repair）縮短至1分鐘以內，同時降低20%現場派工（truck rolls），協助業者提升網路維運效率並降低營運支出（OPEX）。