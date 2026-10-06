我是廣告 請繼續往下閱讀

香港歌后鄧紫棋今（6）日傳出和長跑約9年的造型師Mark Ngai（魏俊杰）於日前登記結婚，她所屬的經紀公司以「藝人的私生活，沒有回應」對外回應，態度不置可否，引發外界聯想。鄧紫棋最轟動的一段情史莫過於和林宥嘉的4年戀情，當年兩人分得很不愉快，盛傳原因是男方交往時始終不願意公開認愛，以及單方面宣告分手，讓鄧紫棋感到心碎，但相關傳聞均未經兩人證實。因為音樂理念相近，鄧紫棋和林宥嘉從2010年開始交往，4年戀情低調卻充滿激情，林宥嘉曾經為慶祝鄧紫棋生日帶她到泰國度假，甚至與偷拍者發生衝突只為保護女方，2013年，小倆口在金曲獎紅毯上十指緊扣、甜蜜互動引發全場尖叫，成為經典畫面。不過這段感情中，林宥嘉始終沒有在媒體面前正式、口頭公開承認，直到2014年初，林宥嘉受訪時主動提到感情狀態，一句「祝福彼此，各自安好」被外界視為單方面分手鄧紫棋，更傳出女生得知後感到委屈和難過。除了林宥嘉，2016年初，鄧紫棋和中國歌手華晨宇一同出現在公開場合，兩人互動親密，當時傳出鄧紫棋曾經飛到北京幫華晨宇慶生，儘管外界關注不斷，但雙方始終未正式承認交往，最終也各自展開新的感情生活。2016年，有港媒拍到鄧紫棋和富家出身的造型師Mark Ngai（魏俊杰）互動親暱，戀情傳了2年，鄧紫棋2018年在IG放上和Mark一同工作的合照，間接認愛，據悉，Mark來自顯赫家族，外公王國旌曾經與關之琳結縭，母親在香港經營餐廳，是不少政商名流的常去之地。而Mark性格溫和、謙遜、細心，不管工作還是生活都給鄧紫棋很多幫助，他也曾經在鄧紫棋Queen of Hearts演唱會海報擔當造型設計，對鄧紫棋影響甚深。2021年兩人一度傳出情變，鄧紫棋則以「各位別吃瓜了，沒營養」幽默回應，否認分手，如今小倆口傳出修成正果，也讓外界紛紛送上祝福。