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▲台灣捕手林家正入選日本火腿宮崎鳳凰聯盟名單，將持續累積秋季實戰經驗。（圖/©️H.N.F. 提供）

日本職棒北海道日本火腿鬥士5日公布「宮崎鳳凰聯盟」參賽名單，台灣捕手林家正名列其中，代表他的旅日首季還沒有真正結束。對一般球迷來說，鳳凰聯盟可能不像一軍例行賽受到高度關注，但對林家正這類仍在爭取定位、合約與一軍信任的球員而言，秋季賽往往是球團重新評估的重要舞台。宮崎鳳凰聯盟是日本職棒每年秋季舉行的教育聯盟，通常在例行賽結束後於宮崎縣進行。參賽球隊以日職各球團年輕球員、二軍主力、復健球員，以及仍需要實戰觀察的球員為主。簡單來說，這不是完全沒有壓力的熱身賽。對球團而言，鳳凰聯盟有幾個功能：讓年輕球員增加比賽經驗、觀察二軍球員能否接近一軍需求、檢視傷後復出球員狀態，也替休季戰力規劃留下最後一批參考資料。對球員來說，這段秋季實戰有時甚至比例行賽尾聲更關鍵。因為球團已經看完整季表現，鳳凰聯盟等於是休季前最後一次集中觀察。林家正今年加盟日本火腿後，尚未升上一軍，整季主要在二軍磨練。他本季二軍出賽48場，107打席、99打數敲出31支安打，包括5支二壘安打與1發全壘打，貢獻13分打點、12得分，打擊率.313、上壘率.355、長打率.394，OPS .749。光看打擊率，林家正旅日首季其實不差，甚至稱得上穩定。不過捕手位置的競爭，從來不只看打擊率。尤其對一名外籍捕手來說，球團更在意的是蹲捕能力、配球理解、日語溝通、阻殺能力，以及能否獲得投手群信任。這也是林家正入選鳳凰聯盟的意義。讓教練團看到他能否在比賽中穩定指揮投手、掌握節奏，並把二軍成績轉化成更高層級的即戰力。林家正現年29歲，和一般剛從高中、青棒體系旅外的潛力新秀不同，他被期待的不是慢慢養成，而是能否更快成為球隊可用戰力。日本火腿這次鳳凰聯盟名單中，捕手共有林家正、藤森海斗、吉田賢吾及日渡騰輝4人，意味著他要在同位置競爭中持續證明自己。因此，林家正參與秋季賽有三個重點，第一，維持打擊穩定度；第二，展現長時間蹲捕與配球能力；第三，讓球團相信他明年仍值得占有一個合約位置，甚至能在春訓與一軍名單競爭中取得更多機會。日職捕手體系相當講究細節，從暗號、配球、投手心理、盜壘阻殺到場上溝通，都是評估標準。林家正過去在中華隊曾擔任主戰捕手，也有國際賽經驗，這是他的優勢；但進入日本職棒體系後，他仍必須把這些優勢轉換成火腿內部能信任的日常表現。