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AI分析近1.4萬間餐廳交易 原告質疑變相協調價格

麥當勞否認：AI不會決定大麥克賣多少錢

速食巨頭麥當勞（McDonald's）在美國遭提起集體訴訟，被控透過人工智慧（AI）定價系統，在加盟店及公司直營店之間協調餐點價格，涉嫌違反美國反壟斷法。麥當勞否認相關指控，強調AI並不會決定大麥克或其他餐點的售價。路透社報導，這起訴訟3日向芝加哥聯邦法院提出，原告指控麥當勞利用以非公開資料訓練的演算法，與旗下獨立加盟商協調價格，涉嫌構成價格操縱。訴狀強調，「獨立企業必須獨立決定自己的價格」，認為麥當勞的定價機制可能削弱加盟商各自決定售價的獨立性。路透社先前披露，麥當勞使用的定價系統會透過機器學習演算法，持續分析旗下近1.4萬間美國餐廳每天數百萬筆交易資料，協助進行價格分析。此次訴訟也引用相關報導作為依據。近年包括麥當勞在內的速食業者逐漸導入AI，不只協助分析價格，也應用於其他營運環節。不過，隨著企業大量利用演算法處理定價問題，是否可能造成競爭對手或不同業者間變相協調價格，也開始成為美國反壟斷訴訟的新焦點。代表原告的律師特納（Lark Turner）批評，麥當勞利用龐大的消費數據及加盟體系，「從消費者身上榨取每一分錢，連最後一根薯條都不放過」。這起案件由一名伊利諾州居民提出，原告希望代表全美可能多達數百萬名麥當勞消費者提起集體訴訟。麥當勞5日發表聲明反駁，形容相關指控只是「臆測且不了解實際情況」，強調「AI不會決定一個大麥克或任何其他餐點的價格」。麥當勞表示，各加盟商仍自行決定餐點售價，公司提供的價格建議工具及數據分析只是輔助決策，而且類似工具已廣泛應用於各產業。近年美國已出現一波針對演算法定價的集體訴訟，包括飯店房價、公寓租金等產業，都曾被質疑利用演算法或AI非法協調價格。麥當勞此次遭到提告，也讓AI定價是否可能觸犯反壟斷法的爭議進一步延燒。