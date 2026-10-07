著名體育遊戲發行商2K Sports與Take-Two Interactive近日表示，旗下知名籃球遊戲《NBA 2K25》將停止營運，官方指出，《NBA 2K25》將於2026年10月30日起，從所有數位商店停止發售，並在2026年12月31日全面關閉線上伺服器，代表玩家的「MyCareer」、「MyTeam」等功能，會失去連線憑證而無法遊玩。
服務2年終止營運 線上模式全停擺
根據《NBA 2K25》官方公告，自2024年秋季上市以來，《NBA 2K25》保持了完整的線上與單機服務約兩年時間，線上伺服器將進入服務尾聲，10月30日起，《NBA 2K25》將從所有平台（包含 PlayStation、Xbox、Steam及Switch等）的數位商店下架並停止發售，在此日期之前已購買數位版的玩家，後續仍可重新下載主程式。
12月31日所有連線伺服器正式關閉，從2027年1月1日開始，連線對戰、線上聯賽、社群分享工具以及所有需線上驗證的模式全數停止運作。代表玩家未來沒辦法取得遊戲內虛擬貨幣（VC），需要登入驗證的「MyCareer」、「MyTeam」存檔無法開啟，玩家如果正在進行MyCareer 劇情，必須在2026年12月31日之前完成進度，2027年1月1日起，玩家只能遊玩Play Now、MyNBA、The W以及MyWNBA等單機模式。
單人故事綁定線上伺服器 玩家不滿心血全沒了
這不是2K系列第一次停止線上伺服器，過去《NBA 2K23》、《NBA 2K24》都差不多在營運2年後，停止線上伺服器營運，如果玩家想要繼續遊玩線上內容，只能轉往《NBA 2K26》、《NBA 2K27》，外界推測這是因為遊戲內包含大量真實NBA球星肖像、音樂、品牌贊助等授權，通常這類授權合約都有時間限制，考量到成本才會在營運2年就終止線上營運。
對此，許多玩家認為這樣的做法很不合理，遊戲中單人故事都綁定線上伺服器，玩家花費大量時間培育的球星2年就化為烏有，轉往新一代遊戲還要重新開始玩，Take-Two Interactive旗下Rockstar《GTA Online》就能維持更新，2K玩家卻只能每2年重新開始。
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根據《NBA 2K25》官方公告，自2024年秋季上市以來，《NBA 2K25》保持了完整的線上與單機服務約兩年時間，線上伺服器將進入服務尾聲，10月30日起，《NBA 2K25》將從所有平台（包含 PlayStation、Xbox、Steam及Switch等）的數位商店下架並停止發售，在此日期之前已購買數位版的玩家，後續仍可重新下載主程式。
12月31日所有連線伺服器正式關閉，從2027年1月1日開始，連線對戰、線上聯賽、社群分享工具以及所有需線上驗證的模式全數停止運作。代表玩家未來沒辦法取得遊戲內虛擬貨幣（VC），需要登入驗證的「MyCareer」、「MyTeam」存檔無法開啟，玩家如果正在進行MyCareer 劇情，必須在2026年12月31日之前完成進度，2027年1月1日起，玩家只能遊玩Play Now、MyNBA、The W以及MyWNBA等單機模式。
這不是2K系列第一次停止線上伺服器，過去《NBA 2K23》、《NBA 2K24》都差不多在營運2年後，停止線上伺服器營運，如果玩家想要繼續遊玩線上內容，只能轉往《NBA 2K26》、《NBA 2K27》，外界推測這是因為遊戲內包含大量真實NBA球星肖像、音樂、品牌贊助等授權，通常這類授權合約都有時間限制，考量到成本才會在營運2年就終止線上營運。
對此，許多玩家認為這樣的做法很不合理，遊戲中單人故事都綁定線上伺服器，玩家花費大量時間培育的球星2年就化為烏有，轉往新一代遊戲還要重新開始玩，Take-Two Interactive旗下Rockstar《GTA Online》就能維持更新，2K玩家卻只能每2年重新開始。