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▲仲量聯行第3季前五大商業不動產交易榜，日月光包辦友達高雄廠與乖乖中壢廠兩大案。（圖／仲量聯行提供）

▲仲量聯行統計今年前三季工業地產交易達2594億元、占整體近七成，科技業擴廠成主力。（圖／仲量聯行提供）

根據仲量聯行今（6）日公布最新季報，今年全台商用不動產與土地市場前三季累積交易達 3,751 億元，其中半導體封測龍頭日月光投控（3711）堪稱「最強買家」！日月光今年前三季全台狂收 9 筆交易、總金額近 500 億元，橫掃友達光電（2409）高雄 C5E 廠與知名零食「乖乖中壢廠」。科技巨頭大舉掃廠，專家解析，主因在於 AI 爆發帶動半導體擴產需求，大廠紛紛砸錢搶先卡位未來產能，最新市場亮點帶您一次掌握。根據仲量聯行統計，日月光投控（3711）今年前三季在全台共完成 9 筆交易，累積投資金額高達近 500 億元。單在第三季就砸 63 億元購入友達光電（2409）高雄 C5E 廠，並以 56.73 億元買下乖乖中壢廠。此外，廣達（2382）與欣興（3037）亦分別斥資百億買廠。仲量聯行投資部資深副總經理黃郁琪表示，資金正加速集中於「」三大主題，具產業基本面與穩定現金流的資產將持續受資本青睞。受到央行信用管制與高營建成本影響，建商購置住宅土地動能放緩，全台公辦都更與捷運聯開案則因資金門檻相對合理且具政策支持，吸引大量資金湧入，累計招商金額突破 1,700 億元。仲量聯行台灣董事總經理侯文信分析指出，開發商競爭焦點正從單純買地轉向參與都市更新，隨著雙北大型都更案與雙北、桃園捷運路網陸續推動，都更與捷運聯開已升級為推動城市發展與區域升級的重要引擎。辦公室租賃市場方面，台北 A 辦第三季成交超過七成集中於屋齡 2 年內的新商辦；南港商業區本季成交量更高達 5,590 坪，創近七季新高。仲量聯行商業不動產部資深副總經理游淑芬表示，企業對高品質辦公空間的需求並未減弱，多數企業將現代化規格、完善設施及符合 ESG 永續需求的辦公空間作為首選，隨第四季新供給去化，可望持續帶動整體租金溫和成長。