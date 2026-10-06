我是廣告 請繼續往下閱讀

盼促成一套清楚規則！張景森：別每次都發動道德審判

僑委會委員長徐佳青先前才捲入特權爭議，涉嫌替兒子「開後門」參加東沙島體驗活動；如今，又被踢爆讓未成年兒子冒充「攝影官」名義隨行周遊列國、丈夫唐博偉（Bo Tedards）疑私用駐美代表處公務車，掀起政壇熱議。對此，前政務委員張景森給建議，應將規則訂得更清楚，才能防止濫用公務資源，也更能保護守規矩的公務員。張景森表示，如果真的涉及虛構公務身分，或者違規使用公務資源，該怎麼處理、就怎麼處理。他也分享，自己20多年前曾帶兒子一同出差的經驗，機票當然是自行負擔，不過因公務有提供一間房，孩子因此省了住宿費，且確實走了貴賓路線、坐了公務車，享受到一般人沒有的便利，但這些也讓張景森困惑多年：「沒有增加政府支出，是不是就等於沒有使用公務資源？」「我反而希望徐佳青這次的事件，最後能促成一套更清楚的規則。」張景森不認為官員因公務出國帶未成年子女，本身有什麼罪大惡極，畢竟公務員也是父母，也有家庭生活，真正應該檢驗的是3件事：有沒有把私人費用轉嫁給國家？有沒有妨礙公務？有沒有利用職務，讓家人取得不應有的身分、待遇或特權？張景森也提出建議，應該劃出5條明確的界線，第一、家人可以同行，但家人就是家人，不能因為同行，就給家人掛上公務職銜；第二、私人增加的成本，完全自己負擔；第三、沒有增加政府成本的「附隨使用」，要把規則訂清楚；第四、公務結束後，應該可以請假自費旅行；第五，事前申報、事前核准，當然，申報不等於一定准。機關還是要依照規則審查，該拒絕的就拒絕。「其實公私分際沒有必要搞得那麼神祕，更不能每一次都靠道德感覺來判斷。」張景森直言，規則訂得越清楚，越能防止濫用公務資源，也越能保護守規矩的公務員；否則，每碰到一次官員帶家人出國，就得重新發動一次政治攻防和道德審判，但吵了半天，下一個人碰到同樣的事情，還是不知道到底什麼可以、什麼不可以。