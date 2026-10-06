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擁有多重身分的藝人李柔靜，近年在演藝圈展現出強大的「變現能力」，不只演戲、主持、授課、直播全面開花，更因為人脈廣、資源整合能力強，經常在劇組遇到臨時狀況時出手協助，被熟悉她的人形容是演藝圈的「救火女英雄」。從老師、會長、主委、爐主、主持人、網紅到演員，每一個角色她都能發揮所長，也讓她的工作版圖越來越廣，而近日她宣布剛完成預計2027年上映的羊年賀歲電影《大錢入港》拍攝工作，期待之後會跟大家見面。李柔靜最讓人津津樂道的，就是她強大的人脈與神救援能力。拍戲過程中，只要劇組遇到資源不足、臨時需要協調，或是需要尋找贊助、場景協調等問題，像是機票住宿贊助、金援即時補助、拍攝場景調度，她常常能運用多年累積的人脈，協助劇組找到合適資源，讓原本棘手的問題順利解決。也因為她不只會演、會主持，還能實際協助團隊排除問題，讓不少合作過的人都把她視為「問題終結者」。對劇組來說，她不只是演員，更像是能在關鍵時刻補位的後援力量。除了演戲之外，李柔靜的主持功力同樣受到肯定。距離明年選舉正式開跑還有一段時間，她已陸續接獲不同政治人物的暖身造勢活動主持邀約，包括新黨、民眾黨、國民黨不同候選人的活動，都曾找上她協助主持，陪著候選人提前助跑。李柔靜主持風格穩健，加上長年累積的台風與臨場反應，讓她在活動場合中相當受歡迎。對她而言，不同舞台、不同身分，都是累積實力的一部分，只要接下任務，就會盡力把現場節奏與氣氛顧好。近期的李柔靜更是忙得馬不停蹄。她剛完成預計2027年上映的羊年賀歲電影《大錢入港》拍攝工作，緊接著又敲定新戲約，行程從演戲一路延伸到授課、直播與主持，多線並進，幾乎沒有停下來的時間。面對滿檔工作，李柔靜笑說，忙碌就是她保持青春洋溢的獨家秘方。她認為多棲發展並不是刻意營造，而是多年一路累積而來的實力與人脈。不管外界稱呼她是老師、會長、爐主、主持人或演員，最重要的是「既然接下來，就要把角色做好」。