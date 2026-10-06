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10／13第一波：智慧家庭3新品先登場

▲傳聞蘋果將在10月13日先推出智慧家庭新品，其中全新智慧家庭中樞可望整合螢幕、Siri與智慧家庭控制功能。（圖／翻攝9to5mac官網）

10月底第二波：Mac、iPad mini接棒

▲Apple 10月底第二波新品預料轉向Mac產品線，新款MacBook Pro、iMac等機型都被點名可能接棒登場。(圖／STUDIO A提供)

不只iPhone 18 Pro、摺疊機，傳聞蘋果今年10月新品可能一波接一波，最新消息指出，Apple預計在10月13日再推出新一批硬體，主角鎖定智慧家庭產品，包括全新智慧家庭中樞、HomePod mini以及Apple TV 4K，月底可能還有第二波，由新款Mac、MacBook Pro以及iPad mini接力登場。Apple第一波新品預計將以智慧家庭產品為主，目前被點名的共有3款，其中最值得關注的就是全新智慧家庭中樞，這將是Apple進一步搶攻智慧家庭市場的重要產品，也有機會成為Apple新版Siri AI的重要操作入口。◾智慧家庭中樞：傳聞搭載約6至7吋螢幕，可用來控制HomeKit智慧家庭裝置、播放音樂、查看照片與行事曆，也可進行FaceTime通話，並把新一代Siri AI作為重要賣點。◾HomePod mini新款：外型預料不會有太大變化，但內部晶片、無線連線能力有望升級，並進一步強化Siri與Apple Intelligence相關功能，也可能增加新配色。◾Apple TV 4K新款：傳將升級處理器與無線連線晶片，除了提升影音播放效能，也可能為Apple Intelligence以及新版Siri做好準備。Apple在10月13日後可能還有第二批新品，目前市場消息普遍把焦點放在Mac與iPad系列，可能登場的產品包括：◾14吋MacBook Pro：有望率先搭載新一代M6晶片，成為Apple Silicon下一階段升級重點。◾24吋iMac：也可能同步升級M6晶片，外型預料維持現行設計，主要強化效能與AI運算能力。◾高階MacBook Pro：傳聞Apple正在準備導入OLED螢幕與全新機身設計，不過推出時間仍有變數，也不排除延後至2027年。◾iPad mini新款：傳聞最大升級是首度從LCD改用OLED螢幕，同時升級處理器、前置鏡頭配置與揚聲器設計，會是近年iPad mini相對明顯的一次改款。◾Mac Studio：高階版本也可能在10月底有進一步供貨或產品更新動作。