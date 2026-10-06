桃園市桃園區桃二街近日出現一幕讓居民傻眼的畫面，一間花店門口突然搭起喪事使用的「靈堂」，甚至有民眾晚間返家時，遠遠看到現場嚇到，還以為有鄰居家中有人離世，但仔細一看才發現遺照寫著「勿停機車」。居民探聽後才發現，現場並非真的辦喪事，而是花店與同棟住戶之間因「停車問題」引發糾紛，老闆才在自家店門口搭設棚架，才引發網友熱議。
花店停車問題惹糾紛！老闆疑不滿頻收罰單
近日在社群Threads上，有民眾發出住家社區大樓門口突然出現了喪事靈堂，好奇打聽後，事件疑與門口的停車問題有關。由於同棟樓上有住戶身體不適，花店老闆為避免貨車停放位置影響大樓住戶進出，平時會將車輛停到馬路對面，但因該處屬於紅線，經常遭警方開單，據說就在事發前一天又收到一張罰單。
有居民透露，花店老闆平時其實人不錯，過去也曾為了方便鄰居，在店門口提供停車空間。不過，時間一久，卻經常有外來車輛長時間占用，導致真正前來消費的客人反而沒地方停。
據說後來店家只好貼紙條提醒，希望特定時段不要停車，將空間留給前來消費的客人，卻疑似因此引發部分鄰居不滿，反倒變成「花店有客人來就報警」的情況，讓店家最後選擇不再隨意提供方便，老闆更疑似為此設置靈堂反制。
店門口突現「靈堂」 居民傻眼：晚上回家真的會嚇到
這次店門口突然出現疑似「喪事靈堂」的棚架，也讓附近居民看傻眼。有人直呼「早上明明還沒有，晚上回家突然出現真的會嚇到」、「遠遠看到真的會以為附近有人過世了」，也有人認為鄰里之間原本只是停車問題，最後卻演變成如此戲劇化的場面。
不過，目前雙方實際糾紛原因，以及店家設置棚架的真正用意，仍有待進一步釐清。鄰里之間若因停車、公共空間使用產生爭議，仍建議透過溝通或合法管道處理，以免小問題最終演變成更大的鄰里衝突。
警方到場處理 違規搭棚遭依法舉發
桃園警察分局表示，警方獲報後到場處理，經了解，蕭姓男子與鄰居疑因停車問題發生糾紛，並私自在道路上搭設棚架。警方到場查證後，認定相關行為已違反《道路交通管理處罰條例》第82條規定，可處1200元至2400元罰鍰，員警當場依法舉發，並要求立即拆除違規棚架、排除道路障礙。
警方也告誡蕭男，不得再擅自在道路設置棚架或其他障礙物，以免影響用路人通行。桃園分局呼籲，民眾若遇到停車或鄰里糾紛，應保持理性，透過溝通或合法管道解決，切勿以私設棚架、放置障礙物等方式自行占用道路，以免觸法。
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近日在社群Threads上，有民眾發出住家社區大樓門口突然出現了喪事靈堂，好奇打聽後，事件疑與門口的停車問題有關。由於同棟樓上有住戶身體不適，花店老闆為避免貨車停放位置影響大樓住戶進出，平時會將車輛停到馬路對面，但因該處屬於紅線，經常遭警方開單，據說就在事發前一天又收到一張罰單。
有居民透露，花店老闆平時其實人不錯，過去也曾為了方便鄰居，在店門口提供停車空間。不過，時間一久，卻經常有外來車輛長時間占用，導致真正前來消費的客人反而沒地方停。
據說後來店家只好貼紙條提醒，希望特定時段不要停車，將空間留給前來消費的客人，卻疑似因此引發部分鄰居不滿，反倒變成「花店有客人來就報警」的情況，讓店家最後選擇不再隨意提供方便，老闆更疑似為此設置靈堂反制。
這次店門口突然出現疑似「喪事靈堂」的棚架，也讓附近居民看傻眼。有人直呼「早上明明還沒有，晚上回家突然出現真的會嚇到」、「遠遠看到真的會以為附近有人過世了」，也有人認為鄰里之間原本只是停車問題，最後卻演變成如此戲劇化的場面。
不過，目前雙方實際糾紛原因，以及店家設置棚架的真正用意，仍有待進一步釐清。鄰里之間若因停車、公共空間使用產生爭議，仍建議透過溝通或合法管道處理，以免小問題最終演變成更大的鄰里衝突。
桃園警察分局表示，警方獲報後到場處理，經了解，蕭姓男子與鄰居疑因停車問題發生糾紛，並私自在道路上搭設棚架。警方到場查證後，認定相關行為已違反《道路交通管理處罰條例》第82條規定，可處1200元至2400元罰鍰，員警當場依法舉發，並要求立即拆除違規棚架、排除道路障礙。
警方也告誡蕭男，不得再擅自在道路設置棚架或其他障礙物，以免影響用路人通行。桃園分局呼籲，民眾若遇到停車或鄰里糾紛，應保持理性，透過溝通或合法管道解決，切勿以私設棚架、放置障礙物等方式自行占用道路，以免觸法。