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美國運動彩券日益普及，然而卻衍生出嚴重的社會問題。近期，因下注失利而對球員、總教練及其家屬進行恐嚇與騷擾的事件頻傳。為此，美國職棒大聯盟（MLB）等主要職業體育聯盟正積極推動將惡劣賭客「終身禁賽」的規範。效力於科羅拉多洛磯隊（Colorado Rockies）、同時也是日籍投手菅野智之隊友的外野手莫尼亞克（Mickey Moniak），日前在接受當地媒體《丹佛公報》（Denver Gazette）採訪時透露：「死亡威脅明顯增加了，一周大概會收到10件。只要他們賭輸了，就會傳訊息叫我『去死』。」為了遠離這些惡意攻擊，莫尼亞克表示自己已經刪除了智慧型手機上的社群軟體。球員之所以成為賭客宣洩憤怒的標靶，主要與「球員表現特別投注」的盛行有關。這種玩法不預測比賽勝負，而是針對球員的個人數據進行下注，例如該球員是否會擊出全壘打、能投出幾次三振等。這導致賭客在輸錢時，更容易將怒氣直接轉嫁到特定球員身上。過去，美國體育界曾強烈反對運彩合法化。然而，自2018年美國聯邦最高法院為各州解禁鋪平道路後，整體趨勢出現大逆轉。各大職業聯盟看準運彩帶來的龐大收益與提升球迷關注度，紛紛擴大與博弈業者的合作。根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）的調查，目前體育賽事轉播中，平均每4分鐘就會出現一次博弈相關廣告。目前，美國已有39州及華盛頓特區（Washington D.C.）將體育博弈合法化。隨著負面效應浮上檯面，今年9月，包含大聯盟在內的美國5大職業體育聯盟與球員工會聯手，正式向各地的監管機構提出聯合要求，呼籲將曾對球員發出威脅的賭客永久停權，並期盼能建立跨州的情報共享機制。運彩市場帶來的並非只有利益，當初選擇擁抱博弈的體育界，如今正被迫面對隨之而來的沉重代價。