主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長候選人沈伯洋的造勢活動，為將來可能專訪兩位台北市長候選人做準備，儘管他隨後也表態會出席蔣萬安的競選活動，依然遭中國視為力挺「台獨頑固分子」而封殺，對於引起軒然大波，蔡康永今（6）日分享一張創作的「一切只是過程」文字版畫，並預告年底將舉辦新展覽，再度引發外界諸多聯想。
分享文字版畫作品 蔡康永：一切只是過程
今天下午，蔡康永在粉專上傳一張照片，可見他戴著手套，正在為其創作的文字版畫「一切只是過程」簽上名字，並預告即將舉行全新的展覽，配文寫下：「今天給新做的版畫簽名，年底又有展覽要準備了！我有時真的很喜歡，看著我自己的版畫。」
貼文發布後，短短2小時，已經超過7千人瀏覽和按讚，網友紛紛各自解讀：「一切只是過程，懂了」、「你的po文次數頻繁，能清楚感受到你想說但沒說出口的話」、「靜待水到渠成之日」、「因為自由的種子已經播下去了！接下來就是耐心等待大樹的成長」、「做自己最美麗」、「活了數十載，還有什麼比在自由的國度作自己更重要」、「支持康永哥！」
沒有表態挺沈伯洋 蔡康永：就是來見識一下
日前，蔡康永被媒體目擊出現在沈伯洋的競選總部成立大會，參與活動約1小時後，蔡康永便離開現場，被問及現場這麼多人是否會感動，蔡康永回應「就是來見識一下」，再被問是否有被現場人潮嚇到，蔡康永則說：「我想很多人就是參與嘛！」
對於是否表態支持沈伯洋，蔡康永強調「我想要聽聽看各方的意見」，有記者問他是否會現身國民黨候選人蔣萬安的造勢場合，蔡康永則表示：「有機會的話，如果訪問得到每一位候選人會很棒啊！」經紀人則回應：「正在考慮要訪問台北市長的兩位候選人，所以會儘可能去了解兩位候選人的歷程與意見。」
高情商回蔣萬安邀請 蔡康永：欣然前往學習
而對於蔣萬安公開邀請出席競選總部成立大會並安排入座「搖滾區」一事，蔡康永昨天中午在粉專發文、高EQ回應：「承蒙蔣萬安市長百忙之中，對在下發出搖滾區的邀請，等收到具體邀約時，康永將欣然前往觀摩學習，並且會儘可能遵循該場主人希望的服裝方向去打扮，共塑派對氣氛。」並謝謝市長的關心也預祝活動成功，最後祝福大家平安愉快。
資料來源：蔡康永臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
今天下午，蔡康永在粉專上傳一張照片，可見他戴著手套，正在為其創作的文字版畫「一切只是過程」簽上名字，並預告即將舉行全新的展覽，配文寫下：「今天給新做的版畫簽名，年底又有展覽要準備了！我有時真的很喜歡，看著我自己的版畫。」
貼文發布後，短短2小時，已經超過7千人瀏覽和按讚，網友紛紛各自解讀：「一切只是過程，懂了」、「你的po文次數頻繁，能清楚感受到你想說但沒說出口的話」、「靜待水到渠成之日」、「因為自由的種子已經播下去了！接下來就是耐心等待大樹的成長」、「做自己最美麗」、「活了數十載，還有什麼比在自由的國度作自己更重要」、「支持康永哥！」
日前，蔡康永被媒體目擊出現在沈伯洋的競選總部成立大會，參與活動約1小時後，蔡康永便離開現場，被問及現場這麼多人是否會感動，蔡康永回應「就是來見識一下」，再被問是否有被現場人潮嚇到，蔡康永則說：「我想很多人就是參與嘛！」
對於是否表態支持沈伯洋，蔡康永強調「我想要聽聽看各方的意見」，有記者問他是否會現身國民黨候選人蔣萬安的造勢場合，蔡康永則表示：「有機會的話，如果訪問得到每一位候選人會很棒啊！」經紀人則回應：「正在考慮要訪問台北市長的兩位候選人，所以會儘可能去了解兩位候選人的歷程與意見。」
高情商回蔣萬安邀請 蔡康永：欣然前往學習
而對於蔣萬安公開邀請出席競選總部成立大會並安排入座「搖滾區」一事，蔡康永昨天中午在粉專發文、高EQ回應：「承蒙蔣萬安市長百忙之中，對在下發出搖滾區的邀請，等收到具體邀約時，康永將欣然前往觀摩學習，並且會儘可能遵循該場主人希望的服裝方向去打扮，共塑派對氣氛。」並謝謝市長的關心也預祝活動成功，最後祝福大家平安愉快。
資料來源：蔡康永臉書