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▲「和甘 WAKAN」主廚荻野聰士也親自來台（圖／記者葉盛耀攝）

▲此次快閃晶華酒店共有五款口味銅鑼燒，包括馬斯卡彭紅豆、雲朵紅豆、台灣限定栗香白鳳豆、北海道奶油紅豆等。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「栗香白鳳豆」是專為晶華酒店特別打造的獨家口味（圖／記者葉盛耀攝）

「神旺普諾麵包坊」四週年優惠 並推出13款萬聖節系列產品

▲「神旺普諾麵包坊」迎來搬遷後的第四週年，於即日起至10月31日推出週年慶活動，也推出萬聖節系列產品，售價49元起。（圖／神旺普諾麵包坊提供）

台北晶華酒店今秋攜手東京米其林一星懷石料理名店「赤坂おぎ乃」旗下甜點品牌「和甘 WAKAN」，於10月7日至11月15日在1樓 Regent Gift Shop 推出期間限定快閃店，米其林級的銅鑼燒堪稱是天花板級，且「和甘 WAKAN」在東京也本就是排隊名店，如今在台北就能吃得到。品牌延續主廚荻野聡士強調季節食材與職人技藝的料理哲學，以和風結合洋味重新詮釋日本甘味，帶來共有5種口味的生銅鑼燒，還有手作沖繩黑糖蕨餅、蕨餅拿鐵。即日起於Take Regent Home線上購物平台開放訂購。「和甘 WAKAN」主廚荻野聰士高中畢業後即投身日本料理領域，先後於米其林三星「京都吉兆嵐山本店」，以及日本料理名廚奧田透主理的「銀座小十」與「銀座奧田」歷練。2020年，他於東京赤坂創立「赤坂おぎ乃」，開業七個月便獲得米其林一星肯定，之後與其專長於品牌發展的兄長荻野貴匡攜手於東京虎之門創立「和甘 WAKAN」，以小豆、葛粉及抹茶等傳統日式食材為基礎，融入奶油、鮮奶油、巧克力與起司等西式元素。針對此次快閃的明星商品「生銅鑼燒」，荻野聰士主廚表示，日文的鮮奶油是「生クリーム（Nama-kurīmu），所以「生」不是指未熟，而是一種使用鮮奶油、乳製品並強調柔滑濕潤口感的甜品。生銅鑼燒的餅皮採用蛋白打發技巧，讓口感更為蓬鬆濕潤，和一般銅鑼燒的乾鬆作出區別，餡料部分則加入鮮奶油或馬斯卡彭，展現不同於傳統札實內餡的輕盈。此次晶華酒店推出「匠心生銅鑼燒組合」，共有五款口味，包括馬斯卡彭紅豆、雲朵紅豆、台灣限定栗香白鳳豆、北海道奶油紅豆、以及北海道大納言紅豆，其中「栗香白鳳豆」是以細緻白豆餡結合溫潤栗香，是專為晶華酒店特別打造的獨家口味。現場則提供北海道奶油紅豆、絲絨白鳳豆及大納言紅豆三款現作生銅鑼燒，透過現煎餅皮的溫度與香氣，呈現與組合截然不同的柔潤口感。上述禮盒五入980元，單點每個220元。此次另還有蕨餅系列產品，醇香沖繩黑糖蕨餅禮盒260公克680元，蕨餅拿鐵每杯320元。台北東區烘焙品牌「神旺普諾麵包坊」迎來搬遷後的第四週年，於即日起至10月31日推出週年慶活動，以全面發放LINE好友優惠券、現金消費9折及滿額贈券三波回饋，感謝顧客一路支持。同期間，萬聖節系列以「怪好吃！」主題，集結13款造型麵包、餅乾與甜點，售價49元起。普諾將十月週年慶分為三波，首波自10月1日至10月10日，普諾LINE好友皆可領取2張9折優惠券，憑券至門市選購適用商品；第二波自10月11日至10月20日，於門市現場購買並以現金結帳，即享9折優惠。使用優惠預訂的商品，須於10月31日前領取完畢。第三波自10月21日至10月31日，門市單筆消費滿300元，即贈50元抵用券，將週年慶回饋延續至十一月。抵用券使用期間為11月1日至11月11日，消費滿330元可使用1張。