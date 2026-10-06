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有私交也難認同！彭文正：孩具備何攝影能力

唐博偉6天花46萬！彭文正酸：用燕窩漱口

外交部稱「人母難處」 彭文正搬薛香川事件

僑委會委員長徐佳青近期接連陷入特權爭議，這讓資深媒體人彭文正也看不下去，忍不住在節目上火力全開痛批，徐佳青的未成年兒子以「攝影官」名義參與出訪，問題已不只是公帑使用是否妥當，更讓他難以接受的是，徐佳青面對質疑時的態度，直言「比那個踢爆她的還兇」。彭文正今（6）日接受網路政論節目《歷史易起SHOW 2.0》專訪時透露，過去與徐佳青一家有私交，他和妻兒曾與對方的母親、丈夫唐博偉（Bo Tedards）及孩子一同吃飯，儘管如此，這層私人交情並不影響自己對徐佳青身為政務官處理相關事情的看法。彭文正表示，如果徐佳青當時確實因為孩子無人照顧，必須帶著未成年子女出國，只要機票、餐費由她自行負擔，母子也住在旅館同房間，他勉強還能理解。然而，若未成年兒子能以「攝影官」身分參與公務行程，他就無法接受，並質疑孩子究竟具備多少攝影專業、是否領取攝影師薪資？彭文正認為，政府官員出訪僑界屬於公務行程，不能被視為一般旅遊活動，且中央既然有相關攝影人員，為何會由未成年兒子承擔出訪攝影工作，甚至反問：「政府裡面的一些攝影官都可以裁掉，讓你兒子去當就可以了嗎？」而爭議不只在於公帑是否因此增加，若影像成果出問題又該由誰負責？話鋒一轉，彭文正也將焦點指向徐佳青丈夫唐博偉，其過去曾任台灣民主基金會國際合作組主任，外交部查核台灣民主基金會年度支出憑證的官方文件也記載，盧業中、唐博偉於2024年10月27日至11月1日前往華府參加民主社群會議，差旅費合計45萬9551元。「2人6天花了46萬？」彭文正以反諷口吻表示，難道是「坐私人飛機、餐餐吃牛排」，甚至是「用燕窩漱口」？針對外交部官員呼籲外界理解徐佳青身為母親、需要照顧孩子，彭文正並不認同，如果今天遭質疑的是在野黨人士，外交部是否也會以相同標準予以體諒？他認為，既然可以理解徐佳青身為人母的處境，也應思考其他人同樣具有家庭與父母身分。彭文正回顧2009年八八風災期間，時任行政院秘書長薛香川因陪95歲岳父吃父親節晚餐，曾反問：「父親節吃個飯，還過份嗎？」事件引發朝野批評，最終薛香川請辭。最後，彭文正將焦點拉回徐佳青面對爭議的態度，「比那個踢爆她的還兇」，但政治人物終究有天會下台的，看到這些爭議發展，讓他不禁替這些官員感到「深沉的悲哀」。