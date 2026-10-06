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催淚愛情鉅獻《宛如星辰的你》將於10月16日（五）在台上映，今（6）日片商驚喜宣布主演橫濱流星、廣瀨鈴將與導演藤井道人一同於10月17日、18日來台宣傳電影，不僅會在10月17日（六）於台北樂聲影城廣場進行紅毯活動，也將出席影人來台見面場，與粉絲分享電影拍攝過程以及與彼此合作的幕後故事，並與觀眾近距離互動。《宛如星辰的你》故事發生在風光明媚的某座瀨戶內海島嶼上。從京都轉學到島上的男高中生櫂（橫濱流星 飾），與在島上出生成長、和母親一起生活的女高中生曉海（廣瀨鈴 飾）相戀了。然而，兩人被各自所擁有的命運捉弄，被迫做出選擇。15年戀愛的結果，兩人所做出的決定究竟是……催淚愛情鉅獻《宛如星辰的你》10月16日（週五）全台上映！《宛如星辰的你》由《餘命10年》、《青春18×2 通往有你的旅程》導演藤井道人精心執導，本作改編自作家凪良汐熱銷190萬冊的本屋大賞TOP1原作小說，除了兩位主演橫濱流星、廣瀨鈴之外，松村北斗、中村杏、濱田岳、尾野真千子、木村佳乃、石田百合子、長谷川博己等實力派演員也參與本作。松村北斗在《宛如星辰的你》飾演負責「櫂」原作漫畫的作畫夥伴「久住尚人」，藤井道人導演很滿意松村北斗過去的驚讚演技，對於參演《宛如星辰的你》的感想，松村北斗表示：「當我收到本作的邀約，遇見『久住尚人』這個角色時，我直覺自己絕不能放過這個人物，在讀劇本時強烈地覺得自己必須去愛這個角色。」松村北斗還透露之前就曾聽說藤井導演對於作品十分認真、富有熱忱，在拍攝完《宛如星辰的你》後對此深感共鳴，「導演的熱忱教會了我許多自己仍未知的愛上角色的方式，我真心引以為傲能參與這部《宛如星辰的你》，身為這部電影的粉絲，很想向大家推薦這部作品」。