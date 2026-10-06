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今年九月舉行的全日本大師級體操錦標賽上，一名73歲日本奶奶檜山直美頂著一頭白髮上陣，沒想到，她接連完成了跳馬、高低槓、平衡木及自由體操等四項目，俐落地完成了前滾翻與後空翻，這段畫面近期在日本社群掀起議論，驚嘆73歲仍有如此強健的身體素質和熱愛體操的心。根據日媒西日本新聞社旗下Nishipo Web報導，檜山直美參加全日本大師級體操錦標賽，自由體操動作畫面由身為女兒的空中藝術家檜山裕子上傳至社群。影片中，檜山直美身穿帶有金色裝飾的華麗體操服，接連俐落完成前滾翻與後空翻，並展現了輕盈靈動的舞蹈步伐。在下場後，許多年輕選手與檜山直美高舉雙手擊掌。檜山裕子表示，「母親今年又多了一歲，這次是以 73 歲的高齡參賽。這也是她獲得的第 11 面金牌。今年是我擔任教練（監督）的第二年，這兩天我全力以赴提供支援，心中不斷祈禱母親能平安無傷地完成比賽。」73 歲高齡卻極具震撼的體操表現，迅速引發網友熱議與留言讚嘆「天啊！？73 歲還能擁有如此驚人的身體能力與美感」、「能做到後空翻，肌力與柔軟度都太強了」、「無論到了幾歲都要勇於挑戰呢」、「強到讓我忍不住重播了好幾次」。檜山裕子透露，母親今年滿 73 歲。聽說她小時候是因為看了電視上的奧運體操比賽，才開始在沙坑裡練習後空翻，在學校的單槓上被甩飛好幾次才學會了「大車輪」。真正有體操訓練環境是到了上大學之後，雖然出社會後只能練一小段時間，但她一直深深熱愛著體操，後來和同樣熱愛體操的父親一起，她國小三年級的時候，在家裡打造了一座小型體操場地，她們家也就這樣變成了體操世家。事實上，檜山直美去年就曾參加過大師級的世界體操賽，在跳馬項目獲得第二名，但可惜沒有錄下影片，不過當時的自由體操動作影片也曾在網路上瘋傳。女兒透露，媽媽這次是她自去年世界大師賽以來的第一次，去年的大師賽，她因為跑不動、踏不出力道，最後只能以前滾翻結束；誰都沒想到，多了一歲的她這次居然能跳得這麼漂亮，影片中也傳達出她本人那份驚喜的神情。作為教練的女兒坦言，畢竟媽媽年事已高，沒有進行過度的訓練或練習。在她眼中，媽媽比任何人都還要享受這一切。這次比賽整體來說表現得比去年更好，她也覺得媽媽真的很厲害。同時也期待明年在日本舉行的大師賽，媽媽能夠帶著健康的身體比賽。