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台北市長選舉，藍綠進行毒品爭議攻防，民進黨台北市長參選人沈伯洋被藍營質疑，推動毒品合法化，更被翻出2014年曾寫到「大麻背後真正的問題，其實是要用合法化來解決的」等語，現任市長蔣萬安則反問是否還支持，「Yes or No？很清楚」。對此，沈競辦今（6）日重申，沈不支持大麻合法化，也反對毒品進入校園，立場很清楚，呼籲蔣與其打負面選戰，不如公開辯論。沈伯洋競總發言人蔡一愷表示，沈伯洋長期從事犯罪學研究，但「研究一項政策」與「主張推動一項政策」完全是兩回事。他強調，沈伯洋立場非常清楚，不支持大麻合法化，也反對毒品進入校園。蔡一愷表示，沈伯洋曾指導的論文，結論就是台灣不適合推動大麻合法化，請國民黨不要為了選舉潑髒水，刻意把學術研究，扭曲成「支持大麻合法化」，傷害的不只是沈伯洋，更是在污名化台灣高等教育。蔡一愷表示，蔣市長與其忙著打負面選戰，不如拿出其執政近四年的反毒成績，沈伯洋願意公開辯論，就請兩個人面對面，把反毒政策、執政成績攤在陽光下，讓台北市民自己判斷。