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今年傷寒累計6例 2022年以來境外移入印尼最多

我國出現今年首例本土傷寒確定病例，疾管署指出，一名中部30多歲女性曾至外縣市吃生食海鮮料理，包括生魚片、生蠔等。於8月下旬出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，4度就醫住院後，採檢送驗確診傷寒。疾管署防疫醫師林詠青提到，個案為一名30多歲住在中部的女性，8月下旬開始出現症狀，剛開始有腹瀉、嘔吐，曾到診所就醫，也開立口服藥物；但返家後仍陸續出現間歇性發燒、持續腹瀉、腹痛等症狀。林詠青指出，病人症狀時好時壞，中間雖稍微改善，但發病約2週多，因為發燒、頭痛及全身痠痛，9月上旬再度前往診所、急診和醫院門診就醫；直到9月中旬，經過醫院門診轉介收治住院，給予抗生素治療。林詠青說，後續經血液培養出傷寒桿菌，醫院通報、檢驗確診為傷寒。個案治療後症狀緩解，住院約一週康復出院。經疫調個案狀況，患者自述有生食習慣，在潛伏期間曾食用生魚片等生食海鮮料理。不過，密切接觸者及其同行都沒有類似症狀。依疾管署統計資料顯示，今年累計6例確定病例，其中1例本土病例及5例境外移入病例，累計病例數低於2023至2025年同期7-13例。我國自2022年起迄今累計傷寒確定病例42例，其中本土病例11例及境外移入病例31例，以20至39歲個案為多，境外移入病例感染國家以鄰近亞洲國家為主，以印尼24例最多。疾管署說明，傷寒是由傷寒桿菌引起腸道傳染病，潛伏期為8至14天，可由3至60天不等，主要透過食用受病患或帶菌者糞便或尿液污染的食品或飲水而傳播，常見的症狀包含持續性發燒、頭痛、倦怠、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心搏過緩或軀幹出現紅疹等。疾管署呼籲，民眾注意飲食及手部清潔，飲用水應煮沸或使用瓶裝水，食品須經過充分加熱煮熟後才可食用，烹調及製備過程亦應避免生熟食交叉污染；此外，落實良好個人衛生習慣，飯前、便後、處理食品前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水澈底清潔雙手，才能有效防範感染。