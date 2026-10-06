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▲水利署表示，2018年迄今水覆蓋面積達4680公頃、綠覆蓋為2921公頃，其他覆蓋為4187公頃。（圖／取自水利署簡報）

10至12月是高峰 預算高低視要不要「零揚塵」

中部地區每年10月至隔年4月都會因濁水溪的滾滾沙塵陷入空氣品質不佳，政府自2018年擴大整合濁水溪河川揚塵防制工作以來，期間累計投入約29億元、約6.6萬人執行防制作業，去年麥寮及崙背測站PM10懸浮微粒年平均濃度較2017年下降51%及32%，揚塵事件日數也下降逾8成。每年10月至隔年4月，受到東北季風影響為揚塵好發期，政府從2018年迄今推動三期計畫，分別投入11.65億元、8.78億及8.67億元，合計29.1億元，以源頭管理、擴大管制、提前應變，以及全面施作等，辦理「水覆蓋、綠覆蓋、其他覆蓋」三大防制工法改善揚塵。水利署表示，2018年迄今水覆蓋面積達4680公頃、綠覆蓋為2921公頃，其他覆蓋為4187公頃。同時，水利署於枯水及強風高風險期加強巡查、灑水及覆蓋作業，汛期前完成設施維護、機具整備及資材盤點，建立全年不中斷的揚塵防制機制。2025年麥寮及崙背測站PM10年平均濃度較基準年2017年，分別下降約51%及32%，揚塵事件日數亦較基準年下降約81%。目前濁水溪揚塵日從59天降至2025年的11天，今年截至目前更只有2天。然而，當防制有成後，極端氣候成為新挑戰。面對未來極端降雨、強烈颱風及枯水期延長等挑戰，水利署除了原本落實的防制作為外，並善用衛星、無人機、氣象及現地監測資料，強化災前預警、災中應變及災後復原機制，提升濁水溪面對極端氣候的整體韌性。水利署長林元鵬表示，目前成績相當不錯，但還是要審慎因應，因為未來的 10 月、11 月、12 月才是進入我們最需要去監控的時間，對於三期計畫今年落日，是否可能還會有第四期？水利署表示，目前環境部還在彙整第四期方案，預估3年將會編列4.8億元，並希望能維持在這樣的經費規模，目前希望可以維持在6 天左右。至於防制預算會不會愈來愈多，林元鵬說明，一開始投入經費到現在慢慢在縮減，但能縮減到什麼程度，主要還要評估經濟性，「民眾不希望產生過多揚塵，我要做到『零揚塵』，投入的金額會非常高」，但要做到可控如2至3天，那麼經費就可以逐步下降。