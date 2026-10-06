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2026年名古屋亞運圓滿落幕，中華男籃最終在8強戰惜敗東道主日本隊，無緣挺進4強，馬建豪在小組賽對陣伊朗時不慎受傷，今（6）日他受訪時除了談及個人傷勢的恢復狀況，也還原亞運期間的心路歷程。對於小組賽關鍵戰惜敗伊朗、最終交手日本未能殺進四強，馬建豪坦言「心裡蠻不爽的」，並直指裁判當時關鍵吹判嚴重影響戰局。馬建豪在亞運小組賽對決伊朗時不幸受傷，談到最新的傷勢狀況，馬建豪帶給球迷好消息：「不幸中的大幸是撕裂程度沒有很大，大概是左腳腳踝韌帶30%撕裂。上禮拜我已經開始跟著練習，這禮拜沒意外能全程參加，整體恢復狀況甚至有點超進度。」他也透露，目前評估能趕上新賽季開季，且經過與教練團討論後，下週的熱身賽就有機會稍微上場亮相試水溫。本屆亞運中華男籃在預賽B組取得2勝1敗，以小組第二晉級後於8強戰不敵日本。回顧整趟亞運旅程，馬建豪坦言結果相當可惜，甚至有點不甘心：「蠻不爽的啦。尤其對伊朗那場真的很關鍵，大家一定有看到，我們至少被少吹了兩個U（違反運動精神犯規），最後就只輸三分。那一場直接影響到小組排名，我們本來設定是一定要穩進四強的，就算我們那一組最難打，但我覺得我們實力還是比其他三隊更好。不過發生就是發生了，我們只能專注在未來。」本屆名古屋亞運並未興建傳統選手村，而是提供組合貨櫃屋供各國代表團入住，由於空間有限且床鋪尺寸一般，不少身高超過200公分的籃球員頻頻傳出睡得相當克難，甚至躍上韓國媒體版面。被問到住貨櫃屋的感受，身高201公分的馬建豪笑說：「對我來說，我本來就習慣在比較惡劣一點的環境，我可能有被虐傾向吧。我覺得這是一個可以進步的機會。」他補充道，這就像過去獨自去美國打拚時，在下大雪時走20分鐘去練球，「別人可能會覺得『你怎麼過得這麼慘』，但對我來說就是一個鍛鍊自己的機會，過程其實蠻開心的。」