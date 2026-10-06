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▲任職於「伊爾庫茨克西伯利亞暨遠東抗鼠疫研究所」的28歲研究員希皮洛娃（Darya Shipilova）。（圖／翻攝自X）

官方稱「沒有鼠疫」 醫院、研究所卻大規模隔離

居民搶藥、企業要求戴口罩 地方政府一度籲「別去舍列霍夫」

「越叫我們放心越害怕」 官方說法反覆加深疑慮

鄰國不敢大意 紛紛加強俄羅斯邊境檢疫

俄羅斯西伯利亞伊爾庫茨克（Irkutsk）爆發「鼠疫」疑雲，一名28歲抗鼠疫研究機構女技術員日前因不明原因肺炎死亡，近200名接觸者接受醫療監控，多間醫院及研究機構更傳出實施嚴格隔離。儘管俄羅斯官方一再否認爆發鼠疫疫情，但地方一連串防疫措施，加上鄰近國家紛紛加強邊境檢疫，仍讓當地居民人心惶惶。根據每日郵報報導，28歲研究員希皮洛娃（Darya Shipilova）任職於「伊爾庫茨克西伯利亞暨遠東抗鼠疫研究所」，工作內容涉及鼠疫桿菌（Yersinia pestis）。她9月底身體不適住院，一度使用呼吸器治療，最終於10月2日死亡。俄羅斯官方將她的死因描述為「病因不明的肺炎」，並強調檢體中沒有發現與其工作相關的微生物。不過，俄媒及Telegram頻道盛傳，希皮洛娃9月25日在實驗室意外打破裝有活鼠疫桿菌的試管，因而受到感染，但這項說法遭俄羅斯衛生主管機關及她的友人否認，目前沒有獲得證實。真正引發民眾疑慮的是，俄羅斯官方一方面否認鼠疫疫情，另一方面卻採取高度嚴格的防疫措施。據報希皮洛娃生前曾接觸約200人，目前都被列入醫療監控；她任職的研究所則有超過60名同事遭隔離。知情人士透露，相關人員數天無法離開研究所，只能睡在地板或椅子上，由親屬從管制站送入食物，即使截至目前沒有人驗出鼠疫陽性，隔離仍未解除。伊爾庫茨克及周邊地區最多有5間醫院傳出進入「防疫模式」，包括部分院區暫停病患出院及住院。當地媒體稱，第一、第三、第十市立臨床醫院及伊凡諾－馬特列寧斯卡婭兒童醫院等設施實施長達3週的隔離。一名第一市立臨床醫院患者表示，院內正處於「全面隔離」，親屬不能進入，患者也不能離開。伊爾庫茨克州舍列霍夫區（Shelekhovsky）首長莫丁（Maxim Modin）則證實，當局正在實施「全面性防疫措施」，曾治療希皮洛娃的醫院住院區也已進入隔離狀態。消息在當地迅速發酵，更傳出治療鼠疫的相關藥物短缺，部分憂心的居民湧入藥局及醫療機構尋找藥品。位於舍列霍夫的伊爾庫茨克鋁廠2日也宣布員工必須佩戴口罩，負責人當時以「鑑於本地區目前的情況」為由，要求員工一旦出現不適立即就醫，並稱「小心總比後悔好」。不過，他兩天後改口表示，口罩措施只是因應季節性呼吸道疾病。伊爾庫茨克州貝加爾斯克（Baikalsk）地方政府3日更曾在Telegram發文，指「根據非官方資訊，舍列霍夫出現一例已確認鼠疫病例」，呼籲居民在情況釐清前避免前往舍列霍夫及周邊地區，但貼文約2小時後遭到刪除。俄羅斯REN TV也被指刪除數篇與舍列霍夫鼠疫疑雲有關的社群貼文，進一步助長外界對官方隱匿疫情的猜疑。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）呼籲民眾只相信俄羅斯聯邦消費者權益保護暨公益監督局（Rospotrebnadzor）發布的官方資訊，「不要聽信各種謠言與揣測」。Rospotrebnadzor強調，伊爾庫茨克與舍列霍夫情勢「穩定」，專家調查也沒有發現研究所曾發生涉及病原微生物的實驗室事故。然而，俄羅斯首席國家衛生醫師波波娃（Anna Popova）在希皮洛娃死亡後親自飛往伊爾庫茨克，處理一起「特別危險感染」，鄰近布里亞特共和國首長也一度稱希皮洛娃「死於鼠疫」，之後又改稱她「可能死於鼠疫」，種種矛盾訊息讓民眾更加不安。有當地居民形容：「他們越是叫我們放心，就越讓人害怕。」也有人諷刺，「有隔離，卻沒有疾病。」儘管莫斯科否認爆發鼠疫，周邊國家仍提高警戒。吉爾吉斯已下令所有邊境檢查站加強衛生管制，對入境人員、車輛及貨物提高流行病學監測；烏茲別克也採取措施，防止高度危險傳染病輸入。與俄羅斯擁有漫長邊境的哈薩克表示，正在密切關注伊爾庫茨克情勢，並在邊境實施衛生檢疫措施；蒙古與俄羅斯接壤地區同樣維持高度警戒。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，華府正在關注俄羅斯疑似鼠疫感染的報告，現階段「沒有理由恐慌」，但由於傳染病一旦外溢可能迅速擴散，因此有必要持續密切監控。肺鼠疫是鼠疫桿菌引起的鼠疫類型之一，可經患者呼吸道飛沫傳播，患者可能出現發燒、呼吸困難、咳血等症狀。若未及時接受治療，致死率極高，但現有抗生素能有效治療，及早用藥可大幅降低死亡風險。目前俄羅斯官方仍堅稱沒有證據顯示希皮洛娃感染鼠疫，也沒有其他接觸者出現相關傳染病。不過，在醫院與研究所持續隔離、近200人接受監控，加上鄰國同步提高防疫警戒的情況下，這起「鼠疫疑雲」仍在西伯利亞持續發酵。