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5年前才大升級！竹山海盜村10月5日無預警熄燈

▲海盜村昨（5）日在粉絲專頁宣布，園區將於10月5日正式結束營業。（圖／翻攝海盜村臉書）

▲海盜村園區在2021年8月進行全新升級，設有VR虛擬實境探險飛船等設施。（圖／翻攝海盜村臉書）

停業公告引發不捨！遊客：真的很好玩

▲竹山海盜村的遊樂設施相當多元，園區內還有著三層樓高的實景海盜船。（圖／翻攝海盜村臉書）

南投竹山知名親子景點「海盜村」昨（5）日無預警宣布結束營業，並於當天正式熄燈。園區過去以三層樓高實景海盜船、3D彩繪牆及VR體驗等多元設施聞名，停業消息一出，令不少曾造訪的民眾深感惋惜。竹山海盜村位於南投縣竹山、溪頭路線起點，鄰近紫南宮、溪頭及杉林溪，過去是許多親子家庭前往竹山旅遊時的熱門景點。不過，竹山海盜村昨（5）日在粉絲專頁宣布正式謝幕，表示感謝大家多年來的陪伴，與園區一起創造無數美好歡笑與回憶。經過審慎考慮後，園區將於10月5日正式結束營業。海盜村表示，雖然這段旅程將告一段落，但過去累積的美好回憶，仍會永遠留在心中。事實上，海盜村園區在2021年8月進行全新升級，打造約三層樓高的實景海盜船，另有歐洲童話小屋、3D彩繪牆及特色綠野竹屋，園內也設置多項遊樂設施，包括VR虛擬實境探險飛船、旋轉木馬、氣墊城堡、親子沙坑及神鬼騎航等。回顧竹山海盜村的園區特色，除了震撼力十足的實景海盜船與3D彩繪牆外，園內也融入竹山在地特色，打造綠野竹屋。園區過去主打一票玩到底，提供多元遊樂設施，曾被不少家長形容是適合親子出遊、親近大自然的避暑散心景點。停業公告曝光後，也引發大批網友留言表達不捨，有人表示「第一次知道這個地方竟然是看到停業貼文，太可惜了吧！」也有死忠粉絲感傷回憶過往，「幾年前去過超喜歡，不浮誇的設施讓人很放鬆」、「這裡留有我家兩隻狗狗與孩子的回憶」。對於竹山海盜村突然宣布結束營業，不少曾經造訪的遊客也紛紛回憶過去親子出遊時光，讓這座陪伴不少家庭多年的景點，在10月5日正式畫下句點。