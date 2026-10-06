中央氣象署預報員鄭傑仁表示，國慶連假天氣變化快速，周五、周六（10月9日至10月10日）水氣偏多，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北都有局部短暫陣雨，台北、宜蘭天氣較濕涼；周日（10月11日）水氣減少，全台轉多雲到晴，氣溫也將逐步回升，白天高溫可達30至33度。
周三、周四清晨偏涼 北部恐跌破20度
鄭傑仁指出，周三東北季風持續影響，但水氣變少，迎風面降雨減少，僅大台北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南台灣局部短暫陣雨，南部山區依舊要注意局部大雨發生。
氣溫方面，周三、周四清晨，北部、宜蘭、花蓮只有21至23度，空曠地區、近山區因為輻射冷卻，可能有低於20度的機會，其他地區早晚則是23至25度，白天高溫在北部、宜蘭25至27度，其他地區仍有32度左右，日夜溫差較大，早出晚歸建議攜帶外套。
國慶連假前兩天有雨 下周還有熱帶擾動
國慶連假天氣，鄭傑仁說明，周五、周六水氣偏多，包括基隆北海岸、東半部、大台北山區，不定時都有局部短暫陣雨，大台北平地、東南部、恆春半島也有零星短暫陣雨，新竹以南則是多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。周日水氣進一步減少，全台多雲到晴。
國慶連假因為東北季風減弱，所以氣溫也會略微回升，尤其是周日，全台白天高溫都有30至33度；此外，目前西北太平洋的「彩雲、諾洛、小熊」颱風，路徑對台灣都沒有影響，不過關島附近還是處於大低壓帶，不排除國慶連假後，還有熱帶擾動發展，後續情況有待觀察。
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鄭傑仁指出，周三東北季風持續影響，但水氣變少，迎風面降雨減少，僅大台北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南台灣局部短暫陣雨，南部山區依舊要注意局部大雨發生。
氣溫方面，周三、周四清晨，北部、宜蘭、花蓮只有21至23度，空曠地區、近山區因為輻射冷卻，可能有低於20度的機會，其他地區早晚則是23至25度，白天高溫在北部、宜蘭25至27度，其他地區仍有32度左右，日夜溫差較大，早出晚歸建議攜帶外套。
國慶連假天氣，鄭傑仁說明，周五、周六水氣偏多，包括基隆北海岸、東半部、大台北山區，不定時都有局部短暫陣雨，大台北平地、東南部、恆春半島也有零星短暫陣雨，新竹以南則是多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。周日水氣進一步減少，全台多雲到晴。
國慶連假因為東北季風減弱，所以氣溫也會略微回升，尤其是周日，全台白天高溫都有30至33度；此外，目前西北太平洋的「彩雲、諾洛、小熊」颱風，路徑對台灣都沒有影響，不過關島附近還是處於大低壓帶，不排除國慶連假後，還有熱帶擾動發展，後續情況有待觀察。