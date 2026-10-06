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碳排前十大車站與機廠排名公布 地下化車站挑戰更高

▲台鐵碳排10大車站與機廠。（圖／台鐵公司提供）

行動票證減碳341公噸 11項減碳計畫

台鐵公司兩年前啟動永續推動計畫，完成32個主要車站溫室氣體盤查，建立盤查制度與管理機制，並取得自強號、莒光號及區間車等3項旅運服務碳足跡標籤。台鐵公司今（6）日公布碳排放量前十大車站與機廠，作為後續推動節能改善、減碳投資及資源配置的重要依據。台鐵公司114年度擴大盤查範圍至全公司營運據點、維修場域、辦公處所及附屬設施等613處據點，完成全公司溫室氣體盤查作業，建立完整排放量清冊。盤查結果顯示，列車運行及車站營運為主要碳排放來源，分別占整體排放量75.1％及15.6％；並進一步完成全公司碳排熱區分析。前十名碳排車站分別為南港站、台北站、高雄站、板橋站、松山站、鳳山站、美術館站、鼓山站、內惟站、三塊厝站 。前十名機廠依序則是富岡機廠、新竹機務段、七堵機務段、台北機務段、高雄機務段、潮州機廠、花蓮機務段、嘉義機務段、台東機務段、彰化機務段。台鐵企劃處永續發展科科長彭賢富分析，平面車站碳排量較少，地下化用電量會增加，立體化車站則會有更多碳排量。隨鐵路立體化工程持續推動，地下化及高架化車站增加，車站用電需求及碳管理挑戰亦將同步提升，台鐵已規劃導入ESCO能源技術服務機制，引進專業節能技術及維運管理資源，透過效益分享或效益保證模式，降低財務負擔並提升節能成效。在減碳成果方面，台鐵持續推動新型節能列車、再生制動、智慧維修及數位轉型等措施，提升能源使用效率，並透過台鐵雲平台SOPHIA逐步整合各項營運及設備資料，強化智慧管理能力；行動票證自108年至114年累計發行5,536萬張，累計減少341公噸CO₂e排放，並節省5,536萬元印製成本。同時持續利用車站、機廠及車輛基地等場域建置太陽光電設施，提升再生能源使用及能源自主能力。同時，將依盤查結果初步訂定減碳策略，推動列車運行、車站、軌道設施維養、機廠與列車維養、辦公處所及餐廳等六大面向，共11項減碳計畫，逐步建構系統化減碳治理架構。未來，台鐵公司將持續配合政府2050淨零排放政策，以務實行動落實各項減碳措施，讓每一段軌道、每一座車站都朝向更綠色、更永續的方向發展，為台灣提供安全、低碳且具韌性的運輸服務，共同邁向淨零未來。