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▲小S、具俊曄，徐媽媽、陳建州和范瑋琪到金寶山幫大S慶生，現場擺放知名品牌蛋糕、海帶湯等大S生前愛吃的食物。（圖／小S臉書）

大S（徐熙媛）去年初在日本染上流感併發肺炎病逝異鄉，生命永遠停在48歲，今（6）日適逢她50歲冥誕，小S和姊夫具俊曄等親友一起到金寶山探望大S，一句「明年我就比妳大」令人催淚，而好久不見的具俊曄雖然面色有些憔悴，仍勉強擠出一絲笑容，讓人心疼。稍早，小S在粉專發文，透露大S生日這天當然要來幫她慶生，帶了姊姊最愛的香檳、蛋糕，坐在她旁邊，又哭又笑的聊著彼此之間的故事，以及大家有多想念她，「風雨忽大忽小，到最後我們都快冷死了，真的很我姊的style...」。小S明年6月14日過49歲生日，她感性地說：「明年我就比她（大S）大了，我就多了一個超級巨星妹妹，大S！」照片中，可見除了小S和具俊曄，同行的還有徐媽媽（S媽、黃春梅）、「黑人」陳建州和范瑋琪夫妻，現場擺放知名品牌蛋糕、海帶湯，5人也都穿上有粉紅色元素的服裝，全是大S生前最愛。貼文曝光後，網友紛紛表示：「感覺具俊曄有好一點了」、「大S生日快樂」、「姊姊一定有收到妳的愛」、「徐熙媛小姐的人生格言就是：我討厭曬太陽」、「好有愛的手足之情」、「愛妳們，都要好好的」、「看到具俊曄！平安健康」、「歐巴傷心到老了好多...總覺得大S沒離開過！」