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今年夏季因午後雷陣雨及颱風，全台水庫均有進帳，截至目前為止主要水庫均維持到9成以上，甚至接近滿庫。水利署表示，今年8月、9月颱風相當興盛，但後續颱風均偏北，因此當作已經進入水情調控的枯水期；但今年水庫蓄水率比往年好，預估對冬季水情審慎樂觀。據水利署統計，北部的翡翠水庫蓄水率為74.5%、石門水庫98.5%、寶山及寶二水庫接近滿庫；中部的德基水庫達到98.7%。冬天往往降雨較小的南部地區，嘉義蘭潭、仁義潭水庫蓄水率均大於9成；台南曾文水庫、烏山頭水庫及南化水庫分別都有97%、76.3%及97%。水利署長林元鵬表示，今年是聖嬰年，特性是8、9 月颱風很興盛，但10月颱風都容易偏北，因此就當作9月以前的每次颱風都是最後的颱風去蓄水，目前都開始水情調控。他表示，今年水情相對是審慎樂觀，全台灣蓄水量相對充足，比起往年水庫情況都要來得好。今年年底二期稻作結束後，到明年一期稻作供水前都相對穩定；接下來北部就要看明年春雨是最大變數，南部要看明年梅雨狀況，整體而言今年供水狀況算正常。