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蔣萬安引用打沈伯洋 張景森打臉：我沒有這樣

稱蔣萬安偷改談話內容 張景森：討論政策最基本前提就是先把別人的話講對

選戰倒數53天，選情逐漸白熱化，藍營近來猛攻台北市長參選人沈伯洋12年前投稿文章，指控其主張是政府提供社區毒品。對此台北市長蔣萬安今（6）日稱，「張景森前政委出來說，沈委員主張的就是瑞士醫療用的海洛因，其實我看完文章也是這樣的認知」。而張景森跳出來打臉，表示只要把他前幾天文章的前因後果看完整，就不應該把話解讀成這樣，「我沒有說過的話，不要塞到我的嘴巴」。藍營猛攻沈伯洋12年前投稿文章，對此蔣萬安今天說，「張景森前政委出來說，沈委員主張的就是瑞士醫療用的海洛因，其實我看完文章也是這樣的認知」。此番話讓張景森發文打臉，「蔣市長，對不起，我沒有這樣」，而且只要把我前幾天文章的前因後果看完整，就不應該把他的話解讀成這樣。張景森說，這場爭論的起點，是沈伯洋2014年的文章。他當時寫道，如果台灣一時無法接受毒品除罪化，「至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭，並導入社工機制予以協助」。蔣萬安抓住這句話猛攻，質問社區中心要設在哪裡？要提供哪些需要針頭的毒品？台北市民能接受嗎？張景森說明，為什麼自己會談到瑞士？就是因為蔣萬安問了這些問題，自己文章主要在講一件事，這種把嚴重毒品成癮者從刑事犯罪問題，轉變成醫療、公共衛生與社會治理問題的思考，並不是沈伯洋在2014年憑空發明的，更不是什麼驚世駭俗的主張。歐洲很多國家早就發展出各種「減害」政策。張景森提到，1995年自己跟隨陳水扁市長訪歐時，就第一次接觸到荷蘭處理毒品、性產業等問題背後的減害治理思維。後來包括瑞士、德國、荷蘭、英國、丹麥、加拿大，也發展出不同形式的海洛因輔助治療。其中瑞士尤其值得研究。瑞士曾經面臨非常嚴重的毒品危機，後來逐步建立包括預防、治療、減害與執法在內的「四支柱」政策；對特定嚴重成癮、其他治療效果不佳的人，也在嚴格醫療監督下提供藥物治療，包括醫療級海洛因。張景森說，介紹瑞士是要回答蔣萬安一再提出的問題，世界上到底有沒有這種制度？答案是有；這是不是「政府發毒品讓大家吸」？不是。它們是在嚴格資格、劑量、場所與醫療監督之下，把一部分最嚴重的成癮者納入醫療體系，希望降低過量死亡、傳染病、街頭毒品交易以及成癮者為取得毒品而衍生的犯罪與社會成本。這才是自己談瑞士的前後脈絡。張景森強調，但是請注意，「瑞士有這種制度」與「沈伯洋當年主張的就是瑞士模式」，完全是兩件事。自己從來沒有說過「沈伯洋主張的就是瑞士醫療用海洛因」，我也沒有說沈伯洋2014年文章裡的「某些國家」，指的就是瑞士。更沒有替他判定，他文章裡所說的「毒品」，指的就是醫療級海洛因。張景森提到，沈伯洋當年心裡想的是哪一個國家、哪一套制度，應該由沈伯洋自己說明。自己舉瑞士，是在2026年這場公共政策辯論中舉出的國際案例。目的是告訴蔣萬安，你所嘲笑、質疑的這類政策思維，在世界上不但存在，而且已經實施幾十年，也累積了大量可以檢驗的經驗。張景森說，這是自己的論點，蔣萬安當然可以反對瑞士模式。也可以批評沈伯洋2014年的主張。甚至可以根據沈伯洋的文字，自己判斷他當時講的是不是瑞士這類制度。這些都可以辯論。但是不能把「張景森拿瑞士作為國際案例」，偷偷改寫成「張景森說沈伯洋主張的就是瑞士醫療用海洛因」。前一句是他說的，後一句不是，這個差別並不複雜。張景森呼籲蔣萬安，可以繼續討論毒品政策，可以討論減害，可以討論瑞士經驗到底成功還是失敗，也可以討論台灣適不適合採取類似政策，但討論公共政策有一個最基本的前提，就是先把別人的話講對。「我沒有說過的話，不要塞到我的嘴巴」，最後張景森表示，否則原來是在討論毒品政策，最後卻變成還要先花時間澄清，蔣萬安市長嘴裡的「張景森」，到底是不是張景森本人？