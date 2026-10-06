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葉門戰火升溫 胡塞武裝加強攻擊沙國

沙烏地阿拉伯南部兩座民用機場5日晚間接連遭到攻擊，造成3人輕傷及部分設施受損。葉門叛軍「胡塞武裝」（Houthis，又稱青年運動）隨後宣稱發動攻擊。隨著沙烏地支持的葉門政府軍近期對胡塞武裝展開大規模反攻，雙方衝突再度升溫。綜合路透社、以色列時報等外媒報導，沙烏地阿拉伯民航總局（GACA）表示，位於吉贊（Jazan）的阿卜杜拉國王國際機場（King Abdullah Bin Abdulaziz International Airport），以及奈季蘭國際機場（Najran International Airport）5日晚間分別遭到攻擊。兩起攻擊共造成3人輕傷，傷者已被送往醫院接受治療，機場也出現有限度的設施損害。當局並未公布傷者身分及兩座機場遭攻擊的具體方式。沙烏地民航總局表示，事件發生後，機場緊急應變人員及相關單位立即按照既定應變計畫展開處置，目前正評估受損程度並檢查機場設施安全，同時採取必要措施，確保旅客、工作人員及民航系統安全。胡塞武裝5日晚間宣稱，其部隊對沙烏地阿拉伯南部多處目標發動攻擊，其中包括機場及軍事設施。這波攻擊正值葉門戰事再度升溫。由沙烏地阿拉伯支持的葉門政府軍，近期發動大規模軍事行動，試圖奪回過去數週遭胡塞武裝攻占的地區，利雅德也加強空襲，支援政府軍推進。胡塞武裝則以飛彈及無人機反擊，鎖定沙烏地境內機場、石油設施及軍事據點。此次兩座民用機場遇襲，也讓外界更加關注葉門戰火進一步外溢至沙烏地境內的風險。