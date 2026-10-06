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台灣職業籃球大聯盟衛冕軍福爾摩沙夢想家今（6）日舉行開季記者會。面對休賽季各隊砸重金補強，夢想家總經理韓駿鎧受訪時直言，如今台灣職籃市場「有點越來越可怕」。他坦言，自己最擔心的不是球隊戰績競爭，而是有一天市場失衡，會有球隊因為撐不下去而選擇縮編甚至退場。林庭謙今年夏天結束CBA旅外生涯返台加盟戰神，賀丹則以選秀狀元之姿落腳海神，兩支上季戰績告急的球隊都在休賽季展現奪冠企圖心。韓駿鎧指出，各隊瘋狂進行「軍備競賽」的理由相當純粹：「大家都是為了想要贏，我們以前也做過這樣的事。」但他強調，當市場薪資結構被無限推高時，真正需要思考的是整體環境能不能長久走下去。「我們已經變亞洲最高薪聯盟了耶！」韓駿鎧透露，現階段台灣職籃的洋將薪資甚至已高於日本職籃，本土球員薪資也比CBA和日本高。雖然在經濟環境允許下，企業願意投入資源並非壞事，但若演變成只有少數球隊在喊價搶人，對大環境長遠來看「其實是非常有待考驗的」。韓駿鎧透露，自己曾與其他球團老闆討論過市場過熱的問題，認為如果競爭持續無上限堆高預算，總有一天會碰到難以維持的臨界點，「總有一天這市場會爆掉，要嘛有人縮編，那縮編就是在傷害球迷；要麼就是有人不玩，我不知道那天什麼時候會來，但我會很怕那天會來。」面對市場泡沫化的風險，韓駿鎧表示夢想家目前的薪資策略仍在合理且可負擔的範圍內，但他坦言未來若球員進入自由市場追求天價，球隊未必每一次都能跟其他球團「拚命」。對於上季成功封王、新賽季喊出「What's Next」口號的夢想家而言，韓駿鎧表示，相較於不惜代價堆高預算去追求下一座冠軍，他更在意的是球隊如何找到健康的商業模式。「我很想要怎麼樣在一個很健康的經營方式下，永續去經營這支球隊，這才是我們現在最重要的課題。」