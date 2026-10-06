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郭德綱消失大眾眼前 沈榮欽：沒有人敢公開多說一聲

知名主持人蔡康永4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會，不僅遭到對岸網友一片罵聲，中國合作廠商「零跑汽車」更是火速切割，《時尚芭莎》雜誌也秒刪原先的專訪內容。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽舉例，中國相聲藝人郭德綱因一事至今仍消失在大眾眼前，蔡康永是否會被擴大封殺，中國演藝圈還在看風向，等待官方的指示。沈榮欽談及，不久前郭德綱在武漢演出《濟公活佛》時，將抗戰紅歌《彈起我心愛的土琵琶》歌詞改編為「紫禁城中靜悄悄」，引發某些觀眾不滿轉而投訴。武漢市文化和旅遊局接到投訴之後，決定立案審查，罪名是「涉嫌篡改、歪曲抗戰歌曲或愛國紅歌」，這在「政治最大」的中國，屬於嚴重違規事件。沈榮欽續指，最終沒收主辦單位非法所得人民幣4.8萬餘元，罰款48.6萬餘元，演出場所的劇場也罰款11萬元，這之中完全沒有提到郭德綱，他完全沒有被處罰。但這都不是重點，最重要的是通報中最後點出的「對涉事人員嚴肅處理」。在中國，這意味著「政治處理」，於是雖然官方懲處名單上沒有郭德綱，但是他就這樣消失在大眾眼前。7月發生的事，後續幾場演出接連取消，一路到9月，在中國各大售票平台上，已經完全搜尋不到「郭德綱」。沈榮欽直言，中國最可怕之處在於，看起來是一個市級的局處單位懲處，但是因為牽涉到政治事件，也可能擴大為全國性封殺。這套控制術對中國演藝圈具有奇效，中國的演藝人員就算大牌到范冰冰的層級，最後的演藝生命也不過取決於官方的一句話。「一個人就這樣消失，十二多億人的國家，沒有人敢公開多說一聲。」沈榮欽表示，中國演出行業協會至今並沒有發布全面抵制郭德綱，但是官方也沒有，郭德綱仍然消失至今；反觀蔡康永，現在面臨的只是企業公開抵制，還不清楚是否會擴大封殺，中國演藝圈還在看風向，等待官方的指示。