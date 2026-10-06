淘汰不穿的二手衣別再直接丟進舊衣回收箱，UNIQLO表示，全台門市都有RE.UNIQLO舊衣回收行動，10月9日起，賺UNIQLO再生喀什米爾混紡圍巾乙條！《NOWNEWS今日新聞》整理參加辦法、抽獎資格一次掌握。台北市政府環境保護局分享，家中常見可回收、不可回收項目，與如何回收處理。
UNIQLO舊衣回收賺喀什米爾圍巾！全台門市10/9開跑 登記辦法一覽
UNIQLO推廣的「RE.UNIQLO服裝回收再生行動」，為打造服裝循環的社會，致力於提供多元的服裝重生管道。像是「REDUCE惜衣減廢」透過修補改造延長衣物壽命、「REUSE回收捐贈」衣物經分類整理後可作為社會救助物資，「RECYCLE回收再生」為燃料棒或再生物料等處理。
甚至與聯合國難民署（UNHCR）、非政府組織（NGO）及非營利組織（NPO）合作，以緊急援助的形式送往全球難民營及災區，提供給有需要的人。
UNIQLO表示，號召大家共同響應RE.UNIQLO舊衣回收行動，攜帶不穿UNIQLO二手衣，到全台門市即可登錄參加抽獎，有機會賺到「UNIQLO再生喀什米爾混紡圍巾」。
RE.UNIQLO舊衣回收行動 參加辦法
活動時間：2026年10月9日（五）至11月8日（日）
參加方式：攜帶不再穿著之UNIQLO／GU全系列衣物商品（貼身內著除外），至全台指定店舖回收箱投入，即可登錄抽獎，有機會抽中限量「再生喀什米爾混紡圍巾」乙條（共抽出100條）。
中獎名單：預計於11月16日公告於UNIQLO Taiwan官網FAQ，活動詳情請參考UNIQLO Taiwan官網。
注意事項：每人限登錄乙次，重複登錄者以首次登錄資料為準；重複登錄、資料不完整或資料不實者將取消抽獎資格；未完成衣物回收者不得參加抽獎。
中獎者須於2026年11月30日前（含），依公告說明主動透過Facebook或Instagram私訊UNIQLO Taiwan官方帳號，並提供主辦單位指定之領獎所需資料。逾期未回覆、資料不完整、無法聯繫或經查資格不符者，視同放棄中獎資格，恕不另行通知。
民眾想要回收其他舊衣該怎麼處理？台北市政府環境保護局表示，經過清潔整理仍堪使用的舊衣，包括外衣、外褲、裙子、洋裝、背心、外套、西裝、女性乾淨內衣具彈性等，均可回收。
民眾可至台北市政府環境保護局網站查詢核准設置地點或至台北通APP開啟手機定位進入周邊服務探索舊衣回收箱設施地點。
而不可回收的項目為：棉被、枕頭、床單、床罩、帽子、內衣褲、 鞋襪、窗簾、桌（浴、毛）巾、圍裙、地毯、踏墊、毛線、 皮帶、腰帶、皮包、手套、坐墊、絨毛玩具、布偶、布袋、 布條等其他紡織品。供民眾參考。
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UNIQLO推廣的「RE.UNIQLO服裝回收再生行動」，為打造服裝循環的社會，致力於提供多元的服裝重生管道。像是「REDUCE惜衣減廢」透過修補改造延長衣物壽命、「REUSE回收捐贈」衣物經分類整理後可作為社會救助物資，「RECYCLE回收再生」為燃料棒或再生物料等處理。
甚至與聯合國難民署（UNHCR）、非政府組織（NGO）及非營利組織（NPO）合作，以緊急援助的形式送往全球難民營及災區，提供給有需要的人。
RE.UNIQLO舊衣回收行動 參加辦法
活動時間：2026年10月9日（五）至11月8日（日）
參加方式：攜帶不再穿著之UNIQLO／GU全系列衣物商品（貼身內著除外），至全台指定店舖回收箱投入，即可登錄抽獎，有機會抽中限量「再生喀什米爾混紡圍巾」乙條（共抽出100條）。
中獎名單：預計於11月16日公告於UNIQLO Taiwan官網FAQ，活動詳情請參考UNIQLO Taiwan官網。
注意事項：每人限登錄乙次，重複登錄者以首次登錄資料為準；重複登錄、資料不完整或資料不實者將取消抽獎資格；未完成衣物回收者不得參加抽獎。
中獎者須於2026年11月30日前（含），依公告說明主動透過Facebook或Instagram私訊UNIQLO Taiwan官方帳號，並提供主辦單位指定之領獎所需資料。逾期未回覆、資料不完整、無法聯繫或經查資格不符者，視同放棄中獎資格，恕不另行通知。
民眾可至台北市政府環境保護局網站查詢核准設置地點或至台北通APP開啟手機定位進入周邊服務探索舊衣回收箱設施地點。
而不可回收的項目為：棉被、枕頭、床單、床罩、帽子、內衣褲、 鞋襪、窗簾、桌（浴、毛）巾、圍裙、地毯、踏墊、毛線、 皮帶、腰帶、皮包、手套、坐墊、絨毛玩具、布偶、布袋、 布條等其他紡織品。供民眾參考。